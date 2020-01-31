План подготовки коллективных сил направлен на согласование в страны ОДКБ

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности состоялось 30-31 января в Москве с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Был рассмотрен проект плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год. Принято решение направить проект документа на внутригосударственное согласование в установленном порядке", - отметил пресс-секретарь.

На заседании был рассмотрен и доработан проект плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетов, предложенных Россией на период председательства в организации. "Постоянный совет ОДКБ обсудил проект повестки дня предстоящего весной заседания Комитета секретарей советов безопасности. Работа над указанными документами будет продолжена на следующем заседании Постсовета", - добавил пресс-секретарь.-0-