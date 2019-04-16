План приема в учреждения среднего специального образования в 2019 году увеличен

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году увеличен план приема в учреждения среднего специального образования, сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова в пресс-центре БЕЛТА.

"На уровень среднего специального образования в этом году запланировано принять за счет средств бюджета 25,4 тыс. человек, это на 3,7% больше плана предыдущего года. Обусловлено данное увеличение приема увеличением количества мест в дневной форме получения среднего специального образования по специальностям здравоохранения и по техническим", - сказала Ирина Старовойтова.

В заочной форме получения среднего специального образования планируется сокращение приема на 4,3%.

"На платной основе планируется принять 15 тыс. человек, это на 1,7% больше плана приема предыдущего года. При этом в дневной форме получения среднего специального образования увеличены объемы приема за счет технических специальностей", - отметила первый замминистра.

Всего в этом году на уровень среднего специального образования запланировано принять 40,4 тыс. человек, что на 2,3% выше по отношению к плану приема 2018 года.-0-

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