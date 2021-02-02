План реагирования есть на всевозможные сценарии - Головченко об обеспечении безопасности во время ВНС

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На период проведения VI Всебелорусского народного собрания будут приняты все необходимые меры безопасности, а план реагирования есть на всевозможные сценарии. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал сегодня в интервью представителям СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства отметил, что при проведении подобных массовых мероприятий всегда применяются усиленные меры безопасности, в том числе по предотвращению возможных провокаций. О реальной угрозе для участников форума пока ничего не свидетельствует, заявил Роман Головченко, тем не менее в отдельных чатах высказываются призывы к насилию.

"Соответствующие органы имеют план действий на все случаи. План реагирования есть на всевозможные сценарии, - подчеркнул он. - Думаю, у всех была возможность убедиться, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации ситуации в стране".

Попытки же воздействия на делегатов ВНС из-за рубежа, угрозы им санкциями премьер-министр назвал "инструментом огульного охаивания" и "неприкрытым давлением". "Что дискредитирует правовую систему, в том числе стран и объединений стран, которые используют эти инструменты, - добавил он. - Под удар попадают люди, чья "вина" заключается только в том, что они говорят не то, что от них хотят услышать зарубежные деятели".

Журналисты также попросили Романа Головченко прокомментировать призывы со стороны некоторых оппозиционных структур "сливать" данные о делегатах ВНС. "Никого никуда сливать не надо. Люди, которые избраны делегатами на собрание, ни от кого не скрываются. Уже с начала января они активно выступают на страницах средств массовой информации. Они не прячут лица, как кто-то из тех, кто нас критикует. Они живут в нашей стране. Им не от кого прятаться", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что люди не боятся пустых угроз и попыток запугивания, которые начали раздаваться еще на этапе выдвижения делегатов. "Это не возымело никакого действия. И люди гордятся тем, что они делегаты собрания и представляют свой народ и те регионы, в которых живут и работают", - заявил Роман Головченко.

Что касается попыток организовать какие-то альтернативные мероприятия в пику ВНС, премьер-министр сказал: "Слышал, что есть какая-то зарубежная альтернативная интернет-платформа... Я серьезно это не воспринимаю. Это даже не альтернатива, а просто блеклая пародия".-0-