План сотрудничества оборонных ведомств Беларуси и Армении утвердили в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План сотрудничества министерств обороны Беларуси и Армении на этот год утвердили в Минске, сообщили в Минобороны Беларуси.

Министр обороны Армении Давид Тоноян с официальным визитом прибыл в Беларусь. Уже состоялись две встречи. Переговоры с главой оборонного ведомства Армении провели государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков и министр обороны генерал-майор Виктор Хренин.

Фото Министерства обороны

"Стороны обсудили состояние и перспективы военного взаимодействия между двумя государствами, а также утвердили план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Армении на 2020 год", - проинформировали в ведомстве.-0-