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08 июля 2020, 13:20

Плановая отработка программы обучения началась во внутренних войсках МВД

Фото МВД
Фото МВД

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плановая отработка программы обучения началась во всех соединениях и воинских частях внутренних войск МВД, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Хазалбек Атабеков. Фото МВД
Хазалбек Атабеков. Фото МВД

В войсковой части 3214 новый учебный год открылся торжественным митингом, на котором присутствовали приглашенные лица и личный состав бригады. С напутственным словом к спецназовцам обратился заместитель командующего внутренними войсками МВД полковник Хазалбек Атабеков. "Сегодня вам будут доведены те меры безопасности, которые необходимы в процессе службы, - сказал он. - Главное, чтобы каждый военнослужащий вне зависимости от должности здраво подходил как к своему здоровью, так и к здоровью подчиненных, близких и друзей. Вам доверена сложная техника, оружие, хотелось бы, чтобы она была в умелых и надежных руках. Желаю вам успехов в освоении воинской специальности на благо нашей родины - Республики Беларусь".

Традиционно учебный период открыли занятия по идеологической подготовке. По их окончании личный состав соединения распределился по восьми учебным точкам, где руководители занятий, используя примеры из службы, рассказали военнослужащим о случаях несоблюдения мер безопасности и последствиях.

С бойцами провели занятия по мерам безопасности по огневой, физической, тактической и медицинской подготовке внутренних войск, порядку обращения с техникой, инструментом и горюче-смазочными материалами. Военнослужащим были продемонстрированы виды вооружения и боеприпасов, с которыми они будут выполнять боевые задачи.

На занятии по оказанию первой помощи при травмах бойцам показали, как с помощью подручных средств, например, косынки или кепки, можно зафиксировать поврежденную конечность, чтобы облегчить состояние пострадавшего.

Своими впечатлениями об открытии учебного периода поделился стрелок 2-го отделения 3-го взвода специального назначения роты специального назначения (почетного караула) рядовой Юрий Кулешов: "Совсем недавно у нас закончился курс молодого бойца, во время которого нам разъясняли меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. При открытии учебного периода мы не только закрепили, но и расширили полученные знания. Сегодня я получил много полезных сведений, которые пригодятся мне не только на службе, но и в обычной жизни".-0-

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