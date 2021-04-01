Планы по строительству и ремонту объектов здравоохранения Гомеля обсудили с участием Пиневича

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы организации строительства и капитальных ремонтов ряда объектов учреждений здравоохранения Гомеля обсудили на выездом совещании министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, руководство облисполкома, системы здравоохранения и медуниверситета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Планы строительно-ремонтных работ было решено обсуждать на объектах. В частности, в Гомельской областной инфекционной больнице шла речь о возобновлении строительных работ во втором корпусе. При посещении Гомельской областной больницы обсуждались возможности создания нового корпуса.

Дмитрий Пиневич поинтересовался ходом работ по строительству помещений для установки КТ в Брагине, Петрикове, Житковичах, Чечерске и Рогачеве. Об этом рассказал начальник главного управления здравоохранения области Николай Куденьчук. Он также отметил, что в Калинковичах готов к открытию кабинет КТ, который был оснащен за счет средств Всемирного банка по программе "Экстренное реагирование на COVID-19".

Во время рабочей поездки в Гомельскую область министр здравоохранения уделил особое внимание областной туберкулезной больнице. "Сняв пиджак и переодевшись в СИЗ, он прошел в красную зону. - отметили в пресс-службе. - В реанимационном отделении больницы находятся пациенты с тяжелым течением COVID-19. Здесь министр обсудил с врачами наличие кислорода и лекарственных средств, обеспеченность СИЗами и оплату труда". Специалисты высказали свои предложения по изменению протоколов лечения. Далее министр посетил отделение пульмонологии, где пообщался с пациентами.

На выездом совещании были рассмотрены вопросы дальнейшего развития отрасли, проблемы проведения закупок и выборов поставщиков высокотехнологичного оборудования. Поднимались также вопросы совершенствования системы подготовки медицинских кадров.-0-