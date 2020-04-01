Плата для производителей за сбор отходов пластика увеличивается в Беларуси с 1 апреля

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1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 апреля увеличена плата для производителей за сбор отходов пластика. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 января 2020 года №24, сообщает БЕЛТА. Плата за организацию сбора изделий из пластмасс для транспортировки или упаковки товаров, пробок, крышек, колпаков из пластмасс составит с 1 апреля - Br270 за 1 т, с 1 января 2021 года - Br360 за 1 т. Ранее она была Br180 за 1 т. В то же время плата за организацию сбора биоразлагаемых мешков и сумок составляет с 1 апреля Br90 за 1 т. Плата вносится производителями и поставщиками за организацию сбора, обезвреживания или использования отходов. Средства поступают на счет Оператора вторичных материальных ресурсов. Как поясняли ранее в Минжилкомхозе, увеличение размеров платы в отношении полимерной упаковки и посуды из пластмасс направлены на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение экологически безопасной упаковкой из стекла, бумаги или биоразлагаемой, плата на которые не увеличивается.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!