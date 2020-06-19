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Общество
19 июня 2020, 12:23

Плата за "зеленую" парковку

Столичные организации всерьез обеспокоены проблемой нарушения парковок во дворах жилых домов, ведь проплешины на зеленых зонах не украшают город. Для их защиты устанавливают делиниаторы, столбики, которые препятствуют парковке автомобиля в запрещенном месте. Используются и бетонные полусферы.

Парковка на зеленой зоне запрещена. Это известно всем водителям. Но знать правила – не значит соблюдать их? Многочисленные обращения горожан, возмущенных парковкой на газонах, наконец-то услышаны чиновниками. В столице с 1 июня действует утвержденный в Мингорисполкоме регламент, предусматривающий не только штраф, но и взыскание затрат на восстановление газона. Повлияло ли это на нерадивых "паркунов"? Выясняем во время совместного рейда по Фрунзенскому району столицы с заинтересованными службами.

Десятки нарушителей

Во дворе на улице Налибокской нас ожидал сюрприз. Неприятный. Десятки владельцев машин, несмотря на возможность припарковаться в отведенных для этого местах, выбрали газон. И, судя по состоянию почвы, здесь это – в порядке вещей. Даже трудно представить, сколько сил и средств потребуется приложить районному ЖКХ, чтобы на изъезженном колесами грунте вновь зазеленела трава.

Фиксируя на телефон нарушения, начальник отдела благоустройства ЖКХ №2 Фрунзенского района города Минска Юлия Евстратова отметила: для того, чтобы привести в порядок 1 кв. м, требуется 11 руб. 75 коп. В эту сумму входит рыхление земли, завоз плодородного грунта, посев травы и полив. По словам Юлии Леонидовны, с 1 июня сотрудники ЖКХ №2 Фрунзенского района уже передали в ГАИ сведения о 116 нарушителях. После того, как водителей привлекут к административной ответственности, из ЖКХ им приходит счет за восстановление газона.

"Вам что, больше всех надо?"

За 20 минут рейда к нам подходило несколько мужчин с озабоченным выражением лица. Всех интересовал один и тот же вопрос: зачем же мы снимаем на камеру машины, стоящие на газоне? Разве это серьезное нарушение? Все так паркуются! И ничего. "Чтобы решить проблему с нехваткой мест на стоянке, нужно всю прилегающую территорию к дому заасфальтировать", – предлагает автомобилист. Но ему тут же возражает женщина, отдыхающая на лавочке неподалеку: "А я не согласна! Окна моей квартиры выходят во двор. И скопление машин я уж точно не хочу видеть, как и дышать выхлопными газами. Дворы должны в обязательном порядке иметь зеленую зону".

Но не все оказались готовы к диалогу. Так, один из водителей, увидев, что привычное для него место стоянки на зеленой зоне сегодня находится под пристальным вниманием, с криком: "Вам что, больше всех здесь надо? Лучше бы нормальным делом занялись, а не ерундой какой-то", – отъехал на свободное парковочное место в конце дома. Теперь ему придется идти до подъезда на целую минуту дольше...

Вторая жизнь газона

Конечно, с проблемами парковок на траве чаще всего сталкиваются во дворах многоквартирных домов. Однако территории, за которые отвечают озеленители, тоже страдают. Как рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова, во Фрунзенском районе такие факты в июне уже выявлены на проспекте Пушкина, улицах Ольшевского, Одоевского, Неманской, Лещинского, Лобанка. "По адресу Лобанка, 62 вдоль тротуара мы восстановили газон, который регулярно уничтожался колесами автомобилей. Засеяли траву, огородили территорию сигнальной лентой и установили табличку "Парковка запрещена". Возможно, таким образом мы сумеем достучаться до людей. Нам ведь жить здесь! Никому не нравятся разъезженные территории. Кто-то уничтожает, кто-то восстанавливает… Все мы любим свой город. Почему же некоторые не заботятся о нем?" – задается резонным вопросом руководитель службы по благоустройству.

Начальник отдела ГАИ УВД администрации Фрунзенского района города Минска полковник милиции Андрей Шуканов:

– Сотрудники предприятий "Минскзеленстрой", "Горремавтодор" и ЖКХ при обнаружении машин, припаркованных на газонах или участках земли с зелеными насаждениями, фиксируют такие факты на камеру телефона или фотоаппарат. Затем уточняют место и время правонарушения, аккумулируют данные и направляют в ГАИ. Каждый конкретный случай рассматривается в индивидуальном порядке. Инспекторы привлекают водителя к административной ответственности, а после сообщают информацию о принятых мерах на предприятие, газон которого был поврежден. Там, в свою очередь, оценивают нанесенный ущерб и направляют виновному претензию. С 1 июня нам прислали больше сотни сведений о нарушениях парковки на газонах Фрунзенского района. Шесть водителей уже привлечены к административной ответственности. В соответствии с КоАП при первом нарушении предусмотрена либо разъяснительная беседа, либо штраф в 1 базовую величину, при повторном – 2 базовые. Если же виновный не возместит ущерб, его ждет суд.

Виктория АПАНАСЁНОК, 7 Дней

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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