Плата за ЖКУ в 2020 году при нормативном потреблении увеличится не более чем на $5 - Минжилкомхоз

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платеж по типовой квартире при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг в 2020 году увеличится не более чем на $5 в эквиваленте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, комментируя указ от 30 декабря №490, которым установлены предельно-допустимые тарифы (цены) на ЖКУ для населения.

Утвержденные тарифы обеспечат сохранение уровня возмещения по всему комплексу оказываемых ЖКУ в размере более 80%. "Они установлены при соблюдении основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире площадью 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении не должен увеличиться более чем на $5 в эквиваленте", - отметили в ведомстве.

Изменение тарифов предусмотрено в два этапа. Так, с 1 января услуги подорожали на $3,5 в эквиваленте, в том числе электроснабжение на 8,9%, газоснабжение - на 2,4%, водоснабжение - на 12,5%, водоотведение (канализация) - на 21,4%, капитальный ремонт - на 29,9%, техническое обслуживание лифта - на 2,9%.

С 1 июня на $1,5 в эквиваленте повышаются тарифы на теплоснабжение (на 11,6%), что отразится на сумме платы за подогрев воды в июле, а за отопление - с началом следующего отопительного сезона.

Граждане вправе рассчитывать на государственную поддержку в оплате услуг - безналичные жилищные субсидии. Они предоставляются на основе выявительного и заявительного принципов при условии, что ежемесячная сумма платы (с учетом норм потребления) превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности.

В 2019 году безналичные жилищные субсидии получили 22,3 тыс. семей на сумму более Br1,3 млн. Из них по выявительному принципу (без сбора справок и документов) - 21,5 тыс. семей на сумму более Br1,2 млн.

В министерстве напомнили, что по новой редакции Жилищного кодекса с января внесены изменения в порядок оплаты таких услуг, как техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений, возмещение расходов на освещение подъездов. Предусмотрено, что каждый участник долевой собственности совместного домовладения должен соразмерно участвовать в его содержании.-0-