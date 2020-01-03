ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 3 января 2020
Минск Облачно с прояснениями -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:44 Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Северсталью" и прервало серию из 12 поражений в чемпионате КХЛ Спорт
19:27 Плата за ЖКУ в 2020 году при нормативном потреблении увеличится не более чем на $5 - Минжилкомхоз Общество
19:17 Омский хор выпустил кавер на песню из "Ведьмака" - видео Калейдоскоп
19:02 Экспериментальные светофоры установят на пересечении ул. Немига и пр.Победителей Регионы
18:44 Лизинг, аренда и кредит: как решить жилищный вопрос в Минске Регионы
18:26 Купаловский театр проведет 16 января вечер памяти Галины Макаровой Культура
18:09 Ставки акцизов на алкоголь, сигареты и автомобильное топливо увеличены в Беларуси Экономика
18:07 "Состязания верных рыцарей народной игры" - Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея Президент
17:58 Около 3 тыс. новогодних подарков подготовила для детей Гомельская областная организация БОКК Регионы
17:47 В Минске несколько дней разыскивают 17-летнюю девушку Происшествия
17:47 Зась освобожден от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси Президент
17:27 В Чечерском районе милиционеры предотвратили суицид Происшествия
17:25 Под Минском на двух трассах увеличили допустимую скорость Регионы
17:15 Национальная библиотека знакомит с периодическими изданиями - юбилярами 2020 года Культура
17:09 Парковки в районе ул.Фабрициуса в Минске стали платными Регионы
17:01 Строительно-монтажному тресту №8 определен срок отработки аванса на реконструкцию трассы М3 Экономика
17:01 "Пинскдрев" наладит производство корпусной мебели на площадях спичечной фабрики Регионы
16:56 Варламов: Рождественский турнир - это хоккейный праздник для зрителей и спортсменов Спорт
16:55 Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан Общество
16:48 Лидер Ирана назначил нового главу спецподразделения "Аль-Кудс" В мире
16:47 В Гомеле горела пятиэтажка - двух женщин эвакуировали Происшествия
16:42 В Беларуси обновлен перечень документов для взыскания задолженности в бесспорном порядке Экономика
16:39 Дело о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования направлено в суд Происшествия
16:32 Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню Экономика
16:32 Белорусские производители представят продукцию на выставке текстиля во Франкфурте Экономика
16:24 ФОТОФАКТ: Минчане занимаются зимними видами спорта Регионы
16:23 "Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме Экономика
16:11 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Польши из-за птичьего гриппа Экономика
15:57 Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту обнаружения сумки с останками в Свислочи Происшествия
15:40 Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда Общество
Все новости
Все новости
Общество
03 января 2020, 19:27

Плата за ЖКУ в 2020 году при нормативном потреблении увеличится не более чем на $5 - Минжилкомхоз

Фото из архива
Фото из архива

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платеж по типовой квартире при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг в 2020 году увеличится не более чем на $5 в эквиваленте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, комментируя указ от 30 декабря №490, которым установлены предельно-допустимые тарифы (цены) на ЖКУ для населения.

Утвержденные тарифы обеспечат сохранение уровня возмещения по всему комплексу оказываемых ЖКУ в размере более 80%. "Они установлены при соблюдении основного принципа: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире площадью 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении не должен увеличиться более чем на $5 в эквиваленте", - отметили в ведомстве.

Изменение тарифов предусмотрено в два этапа. Так, с 1 января услуги подорожали на $3,5 в эквиваленте, в том числе электроснабжение на 8,9%, газоснабжение - на 2,4%, водоснабжение - на 12,5%, водоотведение (канализация) - на 21,4%, капитальный ремонт - на 29,9%, техническое обслуживание лифта - на 2,9%.

С 1 июня на $1,5 в эквиваленте повышаются тарифы на теплоснабжение (на 11,6%), что отразится на сумме платы за подогрев воды в июле, а за отопление - с началом следующего отопительного сезона.

Граждане вправе рассчитывать на государственную поддержку в оплате услуг - безналичные жилищные субсидии. Они предоставляются на основе выявительного и заявительного принципов при условии, что ежемесячная сумма платы (с учетом норм потребления) превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности.

В 2019 году безналичные жилищные субсидии получили 22,3 тыс. семей на сумму более Br1,3 млн. Из них по выявительному принципу (без сбора справок и документов) - 21,5 тыс. семей на сумму более Br1,2 млн.

В министерстве напомнили, что по новой редакции Жилищного кодекса с января внесены изменения в порядок оплаты таких услуг, как техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений, возмещение расходов на освещение подъездов. Предусмотрено, что каждый участник долевой собственности совместного домовладения должен соразмерно участвовать в его содержании.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЖКХ Министерство ЖКХ тарифы услуги
Новости рубрики Общество
Фото из архива Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан
Фото из архива Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Фото Государственного пограничного комитета Белорусскую границу с начала года пересекли более 140 тыс. человек, 70% из них - россияне
Фото из архива За нарушение законодательства о биржевых сделках в 2019 году юрлица и ИП оштрафованы на Br5,7 тыс.
Фото из архива На Рождество прогнозируют морозы и гололедицу
Фото из архива Дождь с мокрым снегом и до +5°С ожидается в Беларуси 4 января
Главное
Александр Лукашенко "Состязания верных рыцарей народной игры" - Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея
Совмин утвердил план работы на I полугодие
"Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Топ-новости
Зась освобожден от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси
Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб.м - Минэнерго
Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан
Плата за ЖКУ в 2020 году при нормативном потреблении увеличится не более чем на $5 - Минжилкомхоз
Интеграция стран СНГ сохраняет свою востребованность и привлекательность - Сазонов
В Беларуси обновлен перечень документов для взыскания задолженности в бесспорном порядке
Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартовал в Минске
Дождь с мокрым снегом и до +5°С ожидается в Беларуси 4 января
Под Минском на двух трассах увеличили допустимую скорость
Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Северсталью" и прервало серию из 12 поражений в чемпионате КХЛ
ФОТОФАКТ: Минчане занимаются зимними видами спорта
В Беларуси запустили геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли
Экспериментальные светофоры установят на пересечении ул. Немига и пр.Победителей
Белорусские производители представят продукцию на выставке текстиля во Франкфурте
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.