Плати с Оплати™ по всему миру!

Мобильный сервис Оплати™ уже хорошо знаком белорусам. Одни ежедневно рассчитываются по QR в магазине, другие - в транспорте, третьи - на автозаправках, в кафе или в парках развлечений, чтобы не стоять в очередях. И нас, владельцев уникальных электронных кошельков с недоступным ранее набором возможностей из одного приложения, - уже более 550 000. Многие из нас предпочитают оплату удобным сервисом за товары и услуги у наших партнеров. В стране уже более 18000 точек приема платежей по QR Оплати™. Однако с телефоном с NFC интерфейсом и вместе с Оплати™ "на борту" можно уже совершать платежи везде, где есть терминал с бесконтактной оплатой. Полгода в тестах с международной платежной системой MasterCard – и сейчас у каждого пользователя Оплати™ появилась возможность оплатить покупки в миллионах терминалов по всему миру. Насколько это удобно, безопасно, где хранится виртуальная карта и какие нюансы нужно знать, рассчитываясь по NFC, рассказал директор LWO компании – разработчика мобильного сервиса Олег Кондратенко.

– Олег Васильевич, изначально сервис Оплати™ позиционировался как средство оплаты исключительно по QR. Почему вдруг было принято стратегическое решение развивать мобильное приложение в сторону бесконтактной оплаты?

– Мы с самого начала считали необходимым наличие в приложении виртуальной карты. И, самое важное, мы делаем прежде всего удобный инструмент для наших пользователей. Мы давно знали о запросе потребителей на оплату "телефоном" (через NFC-интерфейс телефона). И запрос этот есть у сотен тысяч жителей Беларуси. Самое главное в любом сервисе – он должен быть полезен и нужен пользователям, должен решать насущные задачи каждого из нас. Легко, быстро и удобно.

Рынком правит потребитель – и мы, вся команда и LWO и Оплати™, делаем то, что удобно жителям страны. Двигаясь по этому ориентиру, еще более приятно получать радостные и удивленные отзывы пользователей в Apple Store и Play Market. Отзывы, где пользователи пишут об отлично исполненных комплексных задачах, которые они полностью решили с помощью одного сервиса Оплати™, а не четырех-шести приложений.

– Расскажите, пожалуйста, как начать пользоваться бесконтактной оплатой через Оплати™, что для этого нужно и как получить токенизированную карту MasterCard Gold?

– Все сделано для комфорта и удобства каждого из нас. На главном экране отображается остаток в основном кошельке. Рядом, справа от суммы, есть три точки или символ бесконтактной оплаты. Нажимаем, выбираем первый пункт – "бесконтактная оплата". Выбираем, добавляем в Apple wallet (или функционал в системах Android, Xiaomi), пара согласий – и можно платить. Минутное дело, и пользуйтесь на радость и в удовольствие!

– Довольно часто можно слышать рассказы о мошенниках, незаконных списаниях. Порой даже страшно прикладывать карту реальную и виртуальную к терминалу или банкомату, особенно в чужой стране. Насколько безопасно пользоваться Оплати™?

– Сейчас в Оплати™ реализована стандартная виртуальная карта MasterCard Gold.

В тесте мы опробовали карту с функциями дополнительной защиты, когда, даже зная и номер карты, и cvv код, постороннему невозможно снять деньги. Условия, на которых желающие смогут ее использовать, разрабатываются.

В системе реализованы мощнейшие алгоритмы криптографической защиты, которые эффективно работают на современных смартфонах, – они просто недоступны для аналогичной реализации на чипах пластиковых карт.

– Многие пользователи в соцсетях рассказывают истории, как сервис Оплати™ выручил в ситуациях "забыл кошелек с наличкой". А еще электронный кошелек Оплати™ в смартфоне весьма удобен в путешествиях: можно пополнить баланс через карту или передать нужную сумму друг другу в чате в любое время суток. Даже если вас с адресатом разделяют тысячи километров. Расскажите подробнее об этом, неужели все так просто и без комиссий?

– Да, все очень просто. Теперь даже в шортах на пляже, с одним только телефоном в руках, можно оплатить желаемую покупку. Хоть в парке развлечений, хоть в музее. Да и все больше интернет-магазинов интегрированы с Оплати™. Можно и интернет-магазин свой организовать по ходу – в приложении все сделано легко и для бизнеса, и для пользователя.

– Рынок путешествий и деловых поездок постепенно оживает. Люди бизнеса наверняка оценят возможность платить через смартфон сервисом, который может все и сразу. Расскажите, какой смысл устанавливать Оплати™ тем, кто уже привык к другим платежным системам в айфонах и самсунгах?

– Пользуясь в целом сервисом Оплати™, предприниматель может экономить трижды. Во-первых, при приеме оплаты через систему "Оплати" он заплатит лишь 0,45-0,55%, а не 2-5%, как при приеме оплаты банковской картой. Это будет такая же безналичная форма оплаты товаров и услуг, как и при карточном эквайринге. Что еще более интересно, можно сэкономить при получении личного дохода ИП – при бесплатном переводе личных средств со счета на электронный кошелек. И третья существенная возможность экономии – выплата заработной платы сотрудников на электронный кошелек. Все, как и ранее, только честный эквайринг в 0 рублей за любую транзакцию. Об этом можно подробнее узнать на o-plati.by в разделе "Бизнес". А с электронного кошелька дальше каждый из нас может рассчитываться в любом из десятков миллионов терминалов с NFC-интерфейсом.

– Если смартфон поддерживает бесконтактную оплату, зачем тогда платить по QR?

– А для того, чтобы получить шанс выиграть квартиру в Минске! Сервис Оплати™ проводит серию игр "Мечта в Оплати" . Главный приз – квартиры в Минске, а также множество приятных дорогостоящих подарков. Так, одно из условий на получение игровых шансов – это расчеты по QR или хранение определенных сумм на электронном кошельке. Обычному пользователю выгодно рассчитываться по QR и у наших партнеров. Скидки, акции, ценные подарки – это всегда приятно! Однако у такого рода платежей есть большая и нужная цель – сократить расходы на международные платежные системы. И там, где можем, – платим по QR, в остальных терминалах – по NFC.

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