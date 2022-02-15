Платить за воду придется дороже, если вовремя не заменить счетчики воды

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если своевременно не произвести замену приборов учета расхода воды, то сумма в коммунальных платежах будет выставляться согласно норме водопотребления. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник ЦРП "Водосбыт" "Минскводоканала" Наталья Субботко, передает корреспондент БЕЛТА.

При заключении договора осуществляется приемка приборов учета. Средний срок эксплуатации оборудования составляет 5 лет. По истечении этого периода необходимо обратиться на "Минскводоканал" с заявкой на замену приборов учета воды. Прежде чем отправить специалиста, предприятие уведомляет потребителя о конце срока эксплуатации либо заказным письмом, либо путем сверки, когда контролер обходит квартиры.

Если замена не была произведена, то приборы снимаются с коммерческого учета, а начисления производятся согласно нормам водопотребления. "Средний расход воды у жителей Минска составляет около 4 куб.м, а норма водопотребления - 8 куб.м воды. Поэтому обязательно нужно реагировать на наши уведомления и производить замену", - пояснила начальник ЦРП "Водосбыт".

Потребитель может позвонить в единый колл-центр по номеру 119, оставить заявку на замену приборов учета расхода воды, и "Минскводоканал" вышлет специалиста для проведения замены. Наталья Субботко отметила, что в соответствии с заключенным договором эта процедура абсолютно бесплатная.

В январе 2021 года начал работу единый колл-центр с номером 119, куда минчане могут обращаться по любым вопросам водоснабжения в Минске. Наталья Субботко отметила, что в месяц производится около 12 тыс. звонков с вопросами по перерасчету, начислениям, тарифам и пр.-0-