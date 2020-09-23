Пленарное заседание ГРЕКО проходит в формате видеоконференции

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции проходит 85-е пленарное заседание Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО), сообщили БЕЛТА в отделе информации Генеральной прокуратуры.

"Цель мероприятия - обсудить проект отчета по Беларуси по четвертому раунду оценки, касающемуся предупреждения коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров", - отметили в надзорном ведомстве.

Обсуждение с представителями Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры организовано на оборудованной для синхронного перевода площадке факультета международных отношений БГУ. От Генпрокуратуры участвуют начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Игорь Грейбо, руководители и прокурорские работники других структурных подразделений, а также сотрудники ведомственного Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка.

После обсуждения проекта отчета будут утверждены рекомендации для Беларуси по предупреждению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров.

ГРЕКО осуществляет мониторинг применения государствами-членами антикоррупционных инструментов Совета Европы. Работа организована по тематическим раундам. Мониторинг включает процедуру оценки, которая дается на основе письменных ответов заинтересованных государственных органов на целевые вопросы ГРЕКО, а также информации, которую эксперты получают при визите в страну непосредственно от представителей органов власти и институтов гражданского общества.-0-