Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Узбекистана пройдет сегодня в Минске. Оно будет посвящено сотрудничеству регионов как ключевому фактору развития межгосударственных отношений, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что сегодня на площадках форума будет подписан пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Форум стартовал накануне с проведения тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.

В дни форума в белорусской столице работает выставка-ярмарка узбекских товаров. Кроме того, 29 июля в Минске открыли памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Участие в мероприятии принимают представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.-0-

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2019 году может составить около $500 млн "Руководители наших государств ставят задачу увеличить товарооборот. Мы надеемся, что в этом году он составит уже около $500 млн", - отметил заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев.

Беларусь и Узбекистан намерены углублять локализацию совместных производств В числе перспективных направлений для промкооперации заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана Сахиб Саифназаров назвал электротехническую, текстильную, пищевую промышленность.