Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Узбекистана пройдет сегодня в Минске. Оно будет посвящено сотрудничеству регионов как ключевому фактору развития межгосударственных отношений, сообщает БЕЛТА.
Ожидается, что сегодня на площадках форума будет подписан пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.
Форум стартовал накануне с проведения тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.
В дни форума в белорусской столице работает выставка-ярмарка узбекских товаров. Кроме того, 29 июля в Минске открыли памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.
Участие в мероприятии принимают представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.
Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.-0-
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