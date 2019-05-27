Плети́добро

Как утверждают эксперты, в Беларуси одноразовые пакеты образуют до 10 процентов всех отходов из пластика. Того самого пластика, который не подлежит переработке, превращаясь в "мертвый" мусор. Альтернативу "вредным" пакетам предложила компания "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия". В рамках 9-й Международной научной конференции "Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы ХХI века" "Кока-Кола" презентовала экологический социальный проект "Добрая авоська". Проект запущен в партнерстве с ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" и должен решить две основные задачи: снизить потребление одноразовой упаковки из полиэтилена и пластика и дать работу людям с ограниченными возможностями. Первую партию авосек сплела слабовидящая женщина из Новогрудка. В ближайшем будущем к плетению авосек подключатся и другие члены товарищества.

Шоу с авоськами, показанное будущими экологами - студентками МГЭИ им. А. Д. Сахарова на открытии "Сахаровских чтений", стало ярким предисловием к серьезному разговору об экологических проблемах Беларуси. Девушки наглядно продемонстрировали, что авоська – вовсе не бабушкин аксессуар, а вполне современный атрибут, эстетичный и практичный.

Участницы шоу оценили и лаконичный дизайн, и надежность плетеных сумок. Мнение будущего эколога-эксперта студентки 2-го курса института им. А.Д. Сахарова Юлии Кобцевой: авоська явно станет трендом ближайших сезонов.

- В Европе плетеные сумки очень популярны. С ними ходят не только в магазин, но и на пляж, и в библиотеку. Это отличная замена пакетам. Поносив авоськи с продуктами в руках, я и мои сокурсницы убедились, что это очень удобный предмет обихода. Ждем новых дизайнов и расцветок, - поделилась впечатлениями Юлия.

С какой целью предприятие "Кока-Кола" предлагает белорусам сменить одноразовые пакеты на авоськи, объяснил Генеральный директор УП "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" Александр Денисов:

- Проект "Добрая авоська" преследует цели экологические и социальные. Как международная корпорация мы прекрасно понимаем свою ответственность за природные ресурсы. Предприятие потребляет много воды и энергии. И одна из наших основных задач – возвращать природе то, что мы у нее берем. Проект, который мы сегодня презентуем вместе со студентами института им. А.Д. Сахарова, – наш посильный вклад как в дело сохранения природных ресурсов страны, так и в образование нашей молодежи. Группа компаний Coca-Cola HBC взяла на себя обязательство к 2025 году помочь собрать эквивалент 75 процентов упаковки, которую она выпускает на рынок. А к 2030 году - 100 процентов. "Добрая авоська" - это одна из инициатив предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" в области корпоративной устойчивости и социальной ответственности. Мы идем в ногу с мировыми трендами и предлагаем белорусам присоединиться к этому прогрессивному начинанию.

Увидеть на витрине какого-нибудь миланского бутика авоську за несколько сотен, а то и тысяч долларов для европейцев - не редкость. Ведущие европейские модные дома разрабатывают целые коллекции хозяйственных сумок. Цена белорусских авосек - всего несколько рублей.

- Мы ставили задачу создать и внедрить в производство доступную и практичную авоську, - делится информацией для потенциальных потребителей Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью УП "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия". - Авоська заменит 200 пластиковых пакетов в год. Помимо существенной экономии, пользуясь "добрыми" авоськами, люди смогут помочь трудоустройству слабовидящих женщин, которые их плетут. Надеемся, что к проекту проявят интерес белорусские торговые сети, селебрити и блогеры. Ведь за счет введения в ассортимент плетеных хозяйственных сумок ретейл сможет подтвердить свой статус социально и экологически ответственной компании, а также предложить своим покупателем интересный товар.

Хештег проекта "Добрая авоська" в социальных сетях - #плетидобро.

Социально-экологический проект "Новая жизнь в обмен на крышечки" - это социально-экологическая инициатива учреждения "СоциоЭкоЦентр", которую поддержала "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" с целью сокращения попадания пластика на полигоны. Символично, что свое развитие проект получил в канун нынешних "Сахаровских чтений". "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" оказала помощь в изготовлении и оформлении более 20 фанерных домиков для сбора крышечек от пластиковых бутылок. Средства от продажи крышечек передаются в детские медицинские учреждения для покупки необходимого оборудования. Первые два домика компания разместила в фойе института им. А.Д. Сахарова и в центральном офисе предприятия. Остальные будут установлены в бизнес-инкубаторе, других вузах, торговых центрах и сетях рядом с контейнерами для ПЭТ-бутылок. Как говорится, не проходите мимо!

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