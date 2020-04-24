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Общество
24 апреля 2020, 15:14

Плюс электрификация всей страны: лозунг, возникший 100 лет назад, обрел сегодня новое звучание

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство взяло курс на стимулирование граждан к переводу их индивидуальных жилых домов на использование электрической энергии при отоплении, горячем водоснабжении и установке кухонного оборудования (плит, варочных поверхностей, духовых шкафов и т.д.). Это важно особенно для тех, кто проживает в населенных пунктах, где нет природного газа и централизованного теплоснабжения. А в нашей стране таких немало.

Учитывая тот факт, что с запуском Белорусской АЭС электроэнергии станет больше, тариф для владельцев таких домов установлен вполне конкурентный: 0,03 руб. за 1кВт/час.

При этом разработана система финансовой поддержки, которая утверждена главой государства Указом от 14.04. 2020 г. № 127 "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда". Она особенно важна для социально незащищенных граждан. Что главное в этом документе? Вот как прокомментировали его в Министерстве энергетики, которым разрабатывался проект данного указа.

Собственникам индивидуальных жилых домов (за счет средств местных бюджетов) возместят часть расходов, которые они понесли при проведении работ по реконструкции и усовершенствованию электроснабжения их домов. Размер возмещаемых средств составит до 20% от стоимости выполненных работ по электроснабжению жилья. Но не более 40 базовых величин.

Работы по переформатированию энергоснабжения включают: строительство, в том числе проектирование, ответвлений от линий электропередачи до ввода в жилой дом, внутридомовых систем электроснабжения, приобретение оборудования и материалов, необходимых для использования электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления (электрический конвектор, электрический котел, электрический водонагреватель, электрическая плита и другое).

Степ бай степ

Для получения господдержки (положенное возмещение) владелец дома должен обратиться в местный исполкомом – для установления порядка очередности: заносит в "одно окно" заявление на реконструкцию внутридомовых систем электроснабжения. Исполком в течение семи дней запрашивает у энергоснабжающей организации технические условия на подключение дополнительных электрических нагрузок и в месячный срок выдает гражданину решение на данную реконструкцию.

После чего владелец дома делает первый шаг – заказывает проект в специализированной организации (или энергоснабжающей) – также по процедуре "одно окно". Проект обязателен, так как реконструкция (установка) системы связана с электробезопасностью).

Следующий шаг – закупка подходящего электроэнергетического оборудования и материалов.

Последний – самый значимый шаг – реализация проекта силами специализированных организаций – по выбору хозяина дома.

В течение двух лет

Когда людям возместят часть затрат? Только после завершения работ и передачи в исполком акта их выполнения по договору со специализированной организацией, а также документов о приобретении плит, бойлеров и другого оборудования. Затягивать с полным переводом домохозяйства на электрокиловатт не советуют. Ходатайство хозяина дома о предоставлении ему господдержки (возмещения части расходов) действительно в течение 2 лет. Если за это время человек не сподобится заняться закупкой оборудования и подключением электрических мощностей для того, чтобы в его жилье появилось электроотопление, горячая вода, а на кухне – электроплита, его исключат из списков.

Двойных выплат не будет

Обращаем внимание: господдержка – однократная. При наличии у человека нескольких домов он должен решить, на какой из них получать помощь. Указом предусматривается введение соответствующих административных процедур, которые исключают двойную поддержку граждан со стороны государства на строительство инженерных сетей.

В списки исполкомов не включаются владельцы домов в случаях, если:

1. Возмещение части расходов было им произведено ранее.

2. Жилой дом обеспечен централизованным газоснабжением или теплоснабжением.

3. Дом расположен в зонах с правом на отселение и в районах последующего отселения.

4. Исполкомами принято решение о переводе эксплуатируемого жилищного фонда с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное, что необходимо при оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов.

5. Граждане ранее газифицировали жилые дома с привлечением бюджетных средств или льготных кредитов ОАО "АСБ Беларусбанк".

Сколько стоит обустроить?

Как подсчитали эксперты, в среднем затраты на выполнение работ по электроснабжению отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи по одному индивидуальному дому в среднем составляют около 5 тыс. рублей. Конечная цифра зависит от его размеров, мощностей устанавливаемого оборудования и т. д. Так как сумма возмещаемых средств – это 20% от стоимости выполненных работ (включая расходы на приобретение оборудования), но не более 40 базовых величин, в итоге получаем предполагаемую среднюю сумму возмещения: 1 080 рублей. Это на сегодняшний день.

Формула расчета – единая

Государство также навело порядок и по возмещению затрат гражданам, которые подключают свои дома к газу. До сих пор объемы господдержки в разных регионах страны отличались. Каждый облисполком разрабатывал свой порядок расчетов возмещения. В итоге разные формулы расчета практически при одинаковых объемах затрат давали различные суммы. В зависимости от региона они отличались – иногда даже в 2 раза! Естественно, люди были недовольны.

Нынешним указом установлен единый по стране порядок возмещения части средств владельцам индивидуальных домов, которые подключают к ним газ. Для этого внесены изменения в Указ от 2 июня 2006 г. № 368 "О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан". Право установления единого порядка – за правительством. Возмещать затраченные средства будут из местных бюджетов. В Минске, кстати, право предоставления господдержки ушло от Мингорисполкома к местным администрациям столичных районов. На месте видней и проще.

О сроках

В течение трех месяцев после официального опубликования данного указа правительство определит порядок возмещения части расходов на электроснабжение, а также порядок возмещения части средств гражданам при подключении новых потребителей природного газа к построенным за счет их средств газопроводам. Тем, кто решился на новые технологии отопления, горячего водоснабжения и комфортного цивилизованного приготовления пищи через новый формат энергоснабжения индивидуальных жилых домов, пора закупаться оборудованием и готовить документы для предоставления в "одно окно" исполкомов по месту жительства.

Они были первыми

В стране уже накоплен опыт перевода домов на новый формат электрической системы снабжения, в том числе многоэтажных. Как сообщили газете в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, пока полностью на индивидуальном электроснабжении находятся 11 многоэтажек. Если судить по Лиозно, где в 2018 году введен первый экспериментальный двухэтажный восьмиквартирный дом, жильцы, в принципе, довольны. Въехали в него очередники разных ведомств после того, как данное здание простояло восемь лет незаселенным, а потом прошло реконструкцию. В кухнях нового дома стоят электроплиты. Воду греют бойлеры, а в комнатах применяется не привычное паровое отопление, а электрические конвекторы с регуляторами мощности.

Как сообщили в отделе архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лиозненского райисполкома, коммунальные платежи за март хозяева двухкомнатных квартир экспериментального проекта (там только двушки) заплатили в среднем 100 рублей. Жильцы других домов, проживающие в аналогичных квартирах, отдали за коммуналку

65 – 70 рублей. Платежи в экспериментальном доме могли быть меньше, если бы установили два счетчика (подогрев воды и отопление, электроплита – отдельно). Пока все фиксируется только по одному счетчику, который плюсует отопление, подогрев воды и освещение по единой цене 0,07 рубля за кВт/час. На то это и эксперимент, чтобы в итоге его завершения добиться идеального результата. В данном случае – установки двух счетчиков.

Частных жилых домов, которые отапливаются / греют воду / готовят еду исключительно на электрооборудовании, в стране немного больше. Их тридцать. Активнее других переводили на энергокиловатты индивидуальное жилье в Гродненской области. Пока, судя по откликам их владельцев, экономический эффект еще не получен. Первопроходцам всегда непросто. Говорят, что когда новый механизм будет отработан на уровне страны, у таких хозяев станет однозначно больше экономических преимуществ, чем у тех, кто выбрал природный газ. Поживем – увидим.

На 1 января 2020 г. в стране газифицированы природным газом все 118 районов, в том числе 115 городов, 77 городских поселков из 78, все 7 рабочих поселков, один курортный поселок из одного. Также газифицировано природным газом 3 316 сельских населенных пунктов из 23 078, в том числе 1 010 агрогородков из 1 481 (68,2%).-0-

Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней"

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