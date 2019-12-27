Плюсы первой покупки: почему новостройка предпочтительнее вторичного рынка

На самом деле в предложениях вторичного рынка недвижимости нет ничего плохого. Если все обременения проверены, если документы оформлены безукоризненно, если соседи - граждане приятные во всех отношениях, а в квартире нет скрытых "косяков" вроде неисправной вентиляции или столетней плесени, покупка квартиры б/у может стать вполне оправданной. И все равно такое приобретение - повод семь раз отмерять, прежде чем решиться.

По мнению эксперта по недвижимости, директора ООО "Вива Капитал" Вадима Тачкина, у каждого покупателя прежде всего возникает именно этот выбор - "вторичка" или новостройка. В домах, только что построенных и уже сданных в эксплуатацию, свободных квартир от застройщика, как правило, нет. А если что-то и предлагается, то ценообразование на такое жилье складывается уже совсем по другим, не самым гуманным для покупателя, правилам.

Поэтому для тех, кому квартира нужна срочно, лучше обратить внимание на "вторичку". Например, не получится долго ждать расселения разведенным супругам. Или рождение ребенка поторопит молодых людей обзаводиться собственным жильем в срочном порядке. Здесь выход понятен: посмотрел существующие предложения, выбрал подходящие, сошелся на цене - и вселился в свое жилье. И какая разница, кто здесь жил до этого - новые хозяева будут создавать новую ауру своей квартиры.

Есть, конечно, у такого жилья и, как правило, неустранимые минусы, с которыми придется смириться. Например, не самая удачная планировка. Или заваренный, а еще хуже - не заваренный мусоропровод. Как правило, не первой свежести подъезд. И даже сложившиеся компании во дворе, которые не обещали, что каждый вечер будет тихим.

Зато тем, у кого есть возможность немного подождать до вселения в собственную квартиру, предпочтение лучше отдать новостройкам!

Ведь новостройка - это выбор не только собственно квартиры, но и внешнего вида дома, комфорта проживания, благоустройства придомовой территории, обустройства квартала и инфраструктуры всего жилого комплекса. Важна каждая мелочь - и каждую мелочь можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями! Это позволяют только новостройки.

Есть в выборе новостройки и важный психологический аспект, который рано или поздно оказывается очень важным для вдумчивого и искушенного покупателя, считает Вадим Тачкин.

Директор ООО "Вива Капитал" Вадим Тачкин

- Все хотят новую квартиру, свежий подъезд и соседей, которые тоже приобрели квартиры в этом доме - за свои деньги или кредитные, но приобрели, а не получили. Это серьезно меняет отношение к общей долевой собственности, к общему имуществу. Когда денежные средства человека направлены на покупку своего жилья, он и к общей собственности относится бережнее – весь дом окажется в куда лучшей сохранности на протяжении долгих лет! - уверен эксперт.

Решено: выбираем новостройку! Хорошая идея - дома квартала "Чемпионов" в многофункциональном комплексе "Минск Мир", самом масштабном комплексе Европы. Запоминайте названия: "Пекин", "Сидней Люкс", "Сочи"!

Чем же хорош квартал "Чемпионов"?

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Квартал "Чемпионов" соседствует с практически завершенным кварталом "Эмиратс Люкс". Рядом, во дворе дома "Волна", строится торговый центр, и это, согласитесь - хорошая новость! А еще одна радость от удачного соседства - для автовладельцев: большой паркинг, уже введенный в эксплуатацию, буквально в сотне метров.

Квартал "Чемпионов"

Действующий паркинг

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Площадь квартала "Чемпионов" - около 8,5 гектаров. Огромная территория! Квартал посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели. У каждого дома - велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

У каждого дома - велопарковки

В ПРИЦЕЛЕ СПОРТА

Не удивительно, что здесь уже купили квартиры многие известные белорусские спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам - пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

Дворы квартала будут свободны от машин - им, кроме паркинга, всегда найдется место на открытых автостоянках, обустроенных по периметру. А в квартале будет построена школа более чем на 1000 мест. И на уроки можно будет отпускать одного даже первоклассника - здесь не будет ни дорог, ни автомобильного движения в принципе!

На территории квартала, будет построена школа более чем на 1000 мест

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Здесь вообще будет удобно жить с детьми: в соседнем квартале будет построен детский сад с бассейном.

ПАРКОВАЯ ЗОНА

А неподалеку будет разбит огромный современный парк с аттракционами, тихими аллеями и скульптурными композициями - любимое место для детских игр, романтических встреч и семейных променадов. Это 10 гектаров зелени буквально рядом с новостройками!

ТРАНСПОРТ

Обеспечение общественным транспортом – на высоте! Буквально рядом строится станция метро "Аэродромная". Кроме того, здесь будут и остановки наземного транспорта - добраться в любую точку города легко как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

Комплексное развитие жилого пространства - это философия создания комплекса "Минск Мир", который признан самым масштабным в Европе. Это совершенно новый район самой современной архитектуры. Планировка его поквартальная, и в каждом квартале предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Такой принцип организации пространства получил название "город в городе" и означает наличие всего необходимого для комфортной жизни человека в непосредственной близости - в шаговой, что называется, доступности. Это - новый уровень комфорта и удовольствия!

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

"МАРА МОЛЛ"

Отметим, что важным атрибутом комплекса станет самый большой в стране торгово-развлекательный центр - "Мара Молл". Это будет территория и лучшего шопинга, и самого разнообразного фудкорта, и развлечений на любой вкус. Место семейного досуга, где каждый найдет себе занятие по душе!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который возводится в сотрудничестве и при поддержке аналогичной структуры эмирата Дубай. Минский МФЦ должен стать не только центром притяжения огромных инвестиций со всего мира и мостом сотрудничества экономик Востока и Запада, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что не удивительно, если кто-то из новоселов квартала "чемпионов" найдет себе работу по соседству - в офисах МФЦ.

Международный финансовый центр Minsk World

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

Все три дома - "Пекин", "Сидней Люкс" и "Сочи" - в которых продаются квартиры в квартале "Чемпионов", разные по архитектуре и планировочным решениям. Но есть и общие черты, которые делают жизнь в этих домах особенно приятной и комфортной:

- свободные планировки квартир,

- просторные дизайнерские лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера и санитарной комнатой с пеленальным столиком,

Лобби дома "Пекин"

Лобби дома "Сидней"

Лобби дома "Сочи"

- скоростные лифты производства OTIS,

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз" - скоростные лифты OTIS

- панорамное остекление, лоджии и балконы, а также террасы для естественного освещения,

Все квартиры - свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

- обустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и ландшафтным озеленением.

Детские и спортивные площадки и зоны отдыха и ландшафтным озеленением

Как купить свою новенькую квартиру без хлопот?

Вадим Тачкин советует начинать с определения источника финансирования покупки.

- Людей, которые способны купить свою первую квартиру исключительно на собственные накопления и сбережения, очень мало. Поэтому необходимо оценить свою платежеспособность и, исходя из этого, подбирать варианты, какие человек себе может позволить, - говорит эксперт.

А вариантов у "Дана Холдингз" много!

Самый удобный - это длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос - от 30%, который можно уплатить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справок, ни поручителей - все документы можно буквально за один визит оформить прямо в офисе продаж!

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в квартале "Чемпионов" тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными либо кредитными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

И, конечно же, выгодные кредиты - партнерские программы от ведущих банков, которые готовы профинансировать до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в квартале "Чемпионов" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30. Открыт он также в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. ИООО "Дана Астра".

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