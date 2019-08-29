Площадь посадки новых лесов планируется увеличить на 9%

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь посадки новых лесов в этом году планируется увеличить на 9%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В 2018 году лесные культуры были созданы на площади 34,8 тыс. га. В этом году, по предварительным данным, будет создано свыше 38 тыс. га новых лесов. Акцент - на хвойных насаждениях", - рассказали в пресс-службе.

Ежегодно лесоводы увеличивают пощади создания лесных культур. Перевыполнение установленных планов обусловлено прежде всего необходимостью проведения работ по лесовосстановлению на участках усохших насаждений хвойных пород и ветровально-буреломных вырубок.

Лесхозы приступили к осенней обработке почвы. По состоянию на начало недели, подготовительные мероприятия проведены на площади около 6 тыс. га при плане в 26,6 тыс. га.

Обработанные почвы в дальнейшем будут использованы для создания лесных культур. Часть посадок лесхозы проведут уже нынешней осенью, остальную часть - весной 2020 года. В целом лесхозы планируют увеличить объемы подготовительных мероприятий. "Фактический объем обработанных почв, по данным Минлесхоза, может составить около 32 тыс. га", - уточнили в пресс-службе.

В Беларуси леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейших национальных богатств. По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. С 1994 года лесопокрытая площадь увеличилась на 889,2 тыс. га до 8260,9 тыс. га, лесистость территории республики достигла 39,8%, средний возраст насаждений увеличился с 44 до 56 лет.-0-