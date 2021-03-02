Площадь заказника "Ольманские болота" увеличена

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские заказники "Ольманские болота и "Днепро-Сожский" преобразованы в связи с изменением границ, режима охраны и использования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №112 от 25 февраля 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определены ограничения и запреты на различную деятельность на территории заказников (в частности, на рубки леса, заготовку дикорастущих растений, охоту). Кроме того, сенокошение на обеих территориях запрещено с 1 апреля по 15 июня.

Также утверждены границы, площадь и список землепользователей. Общая площадь заказника "Ольманские болота" увеличилась до 103 934,84 га, "Днепро-Сожского" уменьшилась до 14 542,51 га.

Республиканский заказник "Ольманские болота" передан в управление Житковичского, Лельчицкого и Столинского райисполкомов, "Днепро-Сожский" - Лоевского райисполкома.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-