Площади заказников "Бабиновичский" и "Козьянский" увеличены

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство увеличило площади заказников "Бабиновичский" и "Козьянский". Такое решение закреплено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2019 года №906, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Площадь Бабиновичского заказника увеличена с 10 тыс. 547 га до 11 тыс. 514,72 га, Козьянского - до 28 тыс. 469,05 га (нынешняя - 26 тыс. 60 га).

В заказнике "Бабиновичский" запрещается проведение полосно-постепенных рубок главного пользования, заготовка дикорастущих растений юрлицами и ИП, заготовка древесных соков, промысловое рыболовство. На территории заказника "Козьянский" под запрет попали проведение рубок главного пользования, заготовка дикоросов юрлицами и ИП, промысловое рыболовство.

В связи с изменением границ, режима охраны и использования республиканские ландшафтные заказники "Бабиновичский" и "Козьянский" преобразованы в республиканские.

Бабиновичский заказник передается в управление Лиозненского райисполкома, Козьянский - в управление Полоцкого и Шумилинского райисполкомов. В шестимесячный срок райисполкомам нужно будет установить на границах заказников информационные знаки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-