Площадки по компостированию отходов появятся до конца года во всех областях Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадки по компостированию органических отходов появятся до конца года во всех областях Беларуси, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич.

"Кроме прямого рециклинга есть такой метод, как компостирование пищевых и других органических отходов, листвы. Он широко применяется в мире, а у нас только начинает внедряться. Такие площадки уже созданы в Гомеле, Слониме и Минском районе, а до конца года появятся в каждой области", - отметила Наталья Гринцевич.

Сейчас на переработку направляются бумага, картон, стеклобой, полимеры, изношенные шины, электрическое электронное оборудование, отработанные масла. До конца года в республике также начнут перерабатывать коробки от сока.

За последние шесть лет в Беларуси создано 40 линий сортировки коммунальных отходов. Введены в эксплуатацию мусоросортировочные заводы в Гродно и Минске, в прошлом году начато строительство такого предприятия в Витебске. С использованием средств "Оператора вторичных материальных ресурсов" организована переработка загрязненных полимеров на предприятиях "Белвторполимер" (Гродно), "Борисовский завод пластмассовых изделий". Запущена линия по переработке загрязненной пэт-бутылки на "Биомехзаводе бытовых вторресурсов" в Новополоцке. На Брестском мусороперерабатывающем заводе установлена линия по сортировке отходов пластмасс. На предприятии "Гомельхимторг" организовано производство по переработке изношенных шин. Создано единственное в республике производство по переработке элементов питания, модернизирована линия по переработке макулатуры на картонно-бумажном заводе в Слониме, аналогичный проект реализуется на бумажной фабрике "Спартак".

Всего в год в стране образуется около 3,8 млн т ТКО, из них пятая часть вовлекается в оборот. Объемы сбора вторичных ресурсов увеличиваются с 2010 года. В 2018 году показатель вырос в 2,1 раза - с 338,7 тыс. т до 714,3 тыс. т, теперь на одного городского жителя приходится 96,4 кг вторсырья.

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