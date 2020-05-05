5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят более 5 тыс. осужденных. Об этом сообщила сегодня журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам депутата, "от уголовного наказания и иных мер уголовной ответственности, по предварительным данным, будут освобождены более 5 тыс. осужденных". "Сокращен срок наказания на 1 год более 6 тыс. осужденных", - добавила она.

Из мест лишения свободы, по приблизительным данным, выйдут более 2 тыс. человек.

Марина Ленчевская рассказала об отличиях нынешнего закона об амнистии от того, что принимался в 2019 году. "Под амнистию попадают несовершеннолетние, совершившие преступления по ч.4 и ч.5 ст.328 (незаконный оборот наркотиков), а также осужденные за коррупционные преступления - безусловно, только при возмещении ущерба", - проинформировала она.

Традиционно под амнистию попадают несовершеннолетние, беременные женщины, люди с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные и т.д.

Срок исполнения закона - шесть месяцев. Для предыдущей амнистии он был девять месяцев.-0-