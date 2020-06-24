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24 июня 2020, 16:59

По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

Закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне вступил в силу в мае. Алексей Стук заметил, что, по данным МВД, под действие закона подпадают 11 772 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и 1470 - в исправительных учреждениях открытого типа.

"В отношении 2104 осужденных к лишению свободы применена уже амнистия. Из них 545 освобождено, потому что у них срок наказания оставался год и менее, 379 осужденным срок заключения сокращен на 1 год и 1180 отказано в применении закона - исходя из их личности и определенной категории преступлений", - сказал Алексей Стук.

В отношении 346 осужденных к ограничению свободы с направлением в учреждения открытого типа рассмотрены материалы об амнистии. 184 освобождены от дальнейшего отбывания наказания, 90 срок сокращен на год, 72 - отказано.

Как сообщалось, в мае Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Амнистия является проявлением гуманизма со стороны государства к гражданам, совершившим преступления, и объявляется, как правило, в связи с особо памятными событиями в истории страны.

В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых. По данным МВД, количество таких граждан составит около 5,4 тыс. человек.

Отдельным категориям осужденных, не подлежащих полному освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год. Их число составит около 6,4 тыс. человек. В связи со знаковой исторической датой и руководствуясь гуманным подходом, в отличие от предыдущей амнистии 2019 года, круг таких лиц расширен за счет граждан, осужденных за коррупционные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением совершеннолетних, осужденных за наркопреступления, совершенные в составе организованной группы либо с использованием лабораторного оборудования, а также повлекшие смерть человека).

Вместе с тем амнистия не допускает ситуации, когда могут быть поставлены под угрозу интересы стабильного правового порядка и общественной безопасности. Поэтому в законе четко определяется перечень категорий граждан, совершивших преступления, на которых амнистия не распространяется. В частности, речь идет о лицах, совершивших преступления против государства, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, преступные деяния сексуального характера, другие преступления, характеризующиеся повышенной общественной опасностью (в том числе нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло смерть или тяжкие телесные повреждения). Амнистия также не коснется лиц, совершивших новые умышленные преступления после предыдущих актов амнистии или помилования, не возместивших причиненный вред (ущерб), не уплативших полученный преступным путем доход, допустивших особо опасный рецидив преступлений, злостно нарушающих порядок отбывания наказания.

Амнистия также не распространяется на лиц, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено лишением свободы или пожизненным заключением, либо на тех, которым наказание в виде пожизненного заключения заменено лишением свободы, а также к осужденным к пожизненному заключению.

Применение амнистии будет производиться в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу соответственно органами и учреждениями, исполняющими наказание, органами уголовного преследования и судами.-0-

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