По делу о зверствах польских силовиков на границе потерпевшими признаны 140 человек

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По уголовному делу о зверствах польских силовиков на границе потерпевшими признаны 140 человек. Материалы будут направлены для правовой оценки во все международные организации, включая ООН, Совет Европы. Такая информация опубликована в газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

Следственный комитет Беларуси 17 ноября возбудил уголовное дело по ст.128 УК "Преступления против безопасности человечества". "В пяти томах дела собраны факты за период с 8 по 16 ноября: о депортации, пытках и актах жестокости в отношении пытающихся попасть в Германию людей", - сообщает издание.

Как отметил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства СК Константин Беспаленков, "задокументировано и то, как польские силовики устанавливали дополнительные заграждения, военизированные вооруженные патрули и оцепления, использовали авиационную технику в непосредственной близи от расположившихся в лагере на белорусской земле и нейтральной полосе у границы с Польшей беженцев, которые, что было очевидно, являются невооруженными гражданскими людьми и публично заявляют о своих статусе, целях и маршруте движения в Германию, - о чем полякам доподлинно известно".

В материалах уголовного дела нашел отражение и факт применения 16 ноября польскими силовиками химических веществ на границе. "По изъятым во время осмотров контейнерам светошумовых гранат, фрагментам грунта, образцам растительности, верхней одежде, технике журналистов и детской люльке проводились экспертизы. Обнаружены сильнодействующие ядовитые химические вещества токсического и раздражающего действия. Это дельтаметрин, которым травят насекомых, капсаицин - бесцветное кристаллическое вещество со жгучим вкусом, камфора - бесцветные легколетучие кристаллы с характерным запахом, опасные для человека при пероральном применении. Не менее чем у 30 потерпевших химикаты вызвали телесные повреждения - ожоги, отравления и т.д.", - сообщает издание.

Константин Беспаленков привел примеры и других происшествий. Зафиксирован факт неоказания медицинской помощи и выдворения 29 октября с территории Польши в районе погранзаставы "Токари" Каменецкого района трех граждан Сирии, которые имеют вид на жительство в ФРГ, а также еще трех граждан Ирака, один из них нес на руках тело своего брата: человек с сахарным диабетом умер из-за отказа польских полицейских предоставить инсулин.

Еще один гражданин Ирака тоже был на польской территории, когда у него отказали ноги. Он просил пограничников помочь, не дать ему умереть. Но они вышвырнули человека из своей страны. 24 октября мужчина умер из-за переохлаждения. Тело иракца нашли в приграничье возле деревни Подлипки Гродненского района.

Всего же среди допрошенных пострадавших 130 граждан Ирака - 28 женщин, 22 ребенка, в том числе 17 малолетних детей. Есть потерпевшие из Сирии, Египта и других стран. Кроме того, пострадали четверо белорусских и иностранных журналистов, белорусские пограничники.

Расследование продолжается, отметил Константин Беспаленков. Каждый факт совершения преступных деяний должностных лиц Польши, в том числе на территории Беларуси, фиксируется, документируется. Принимаются меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего преступления в отношении беззащитных людей.-0-