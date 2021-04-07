По госпрограмме преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС обновят 2 детских оздоровительных центра

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы сохранена социальная направленность. Появился новый раздел, касающийся развития системы санаторно-курортного лечения детей. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Сергей Шпарло перед заседанием круглого стола в Палате представителей на тему "Чернобыль 35 лет спустя: итоги и проблемы", передает корреспондент БЕЛТА.

"22 марта этого года постановлением Совета Министров утверждена Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы. Ее цели - социальная защита населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС; безусловное обеспечение требований радиационной безопасности; ускоренное социально-экономическое развитие и возрождение загрязненных радионуклидами территорий", - рассказал Сергей Шпарло.

Продолжается переход от реабилитации пострадавших территорий к их устойчивому развитию. Проводятся мероприятия в сфере социальной защиты, по обеспечению радиационной безопасности, в том числе адресное применение защитных мер в сельском хозяйстве (например, закупка удобрений: доломитовой муки, фосфора, калия). Реализуются меры в научной деятельности, информационном обеспечении.

"В основном разделы в нынешней программе такие же, как в предыдущих. Но появился новый раздел - по развитию санаторно-курортного лечения и оздоровления детей. В этом году нужно завершить строительство корпусов двух детских реабилитационно-оздоровительных центров, которые работают круглогодично. Это "Жемчужина" в Витебской области и "Надежда" в Минской. Соответственно, это будет способствовать тому, что большее количество детей, которые проживают на загрязненных территориях, сможет пройти оздоровление", - добавил Сергей Шпарло.

На реализацию программы на пятилетку будет направлено почти Br3 млрд, более половины - на соцзащиту пострадавшего населения. Эта сумма больше, чем за предыдущую пятилетку. В первую очередь это связано с ростом макроэкономических показателей.

В мероприятии участвуют депутаты Палаты представителей, руководство министерств и ведомств, ученые. Они обсуждают преодоление последствий чернобыльской катастрофы (в том числе научные основы), развитие территорий, потерпевших от аварии, и организацию социальной защиты и медобеспечения пострадавших граждан.

В настоящее время к территориям радиоактивного загрязнения относятся 19 районов Гомельской области, 13 - Могилевской, 4 - Брестской, 10 - Минской, 3 - Гродненской. В обновленном (в феврале этого года) перечне населенных пунктов и объектов в зонах радиоактивного загрязнения сейчас 2022 населенных пункта, где живут 998 тыс. человек.-0-