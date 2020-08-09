"По-людски общался" - белорусские спортсмены поделились впечатлениями от встречи с Лукашенко

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на избирательном участке пообщался с представителями СМИ. На встрече, которая продолжалась около часа, присутствовали и различные известные в Беларуси персоны, представители молодежи, спортсмены, сообщает БЕЛТА.

После встречи представители спортивной сферы, а избирательный участок, где голосовал Александр Лукашенко, находится именно в стенах Белорусского государственного университета физической культуры, поделились впечатлениями от общения с главой государства.

"Я очень горд, что он - наш Президент. Это его место. Я уверен. Во-первых (это видно. - Прим. БЕЛТА) по тому, как он относится к спортсменам, к людям. Он знает, что нужно делать. По-людски общался. Это, наверное, самое главное для человека, когда он говорит открыто, без всяких замашек", - сказал белорусский легкоатлет Максим Недосеков.

Спортсменка-борец Василиса Марзалюк рассказала, что сегодня сделала свой выбор. Она надеется, что каждый выбирает сильную и процветающую Беларусь. "Мы вместе сила. Будем стараться дальше для нашей Беларуси трудиться, для себя в том числе", - подчеркнула спортсменка.

Дзюдоистка Марина Слуцкая отметила, что Александр Лукашенко показал уверенность в своих словах. "И что он готов отвечать на любой из вопросов, который ему зададут, невзирая ни на что - дождь, снег, град, солнце (во время общения с главой государства некоторое время шел сильный дождь. - Прим. БЕЛТА) - ничего не мешает ему", - сказала она.

Впечатлениями поделился и известный белорусский спортсмен, общественный деятель, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. "В очередной раз убеждаешься в открытости и искренности Президента. Было видно, что он не уходил ни от одного вопроса", - обратил он внимание. При этом на общении присутствовали и многие представители не только негосударственных, но и явно оппозиционных СМИ, и каждый имел возможность задать свой вопрос.

"Во главе угла стояли законность и порядок в Беларуси. Ключевое слово - законность. Видно, что Президент несет огромную ответственность за все происходящее и контролирует ситуацию", - добавил Вадим Девятовский.-0-