По новой программе "Семейный капитал" более 17,3 тыс. многодетных семей открыли депозиты

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 июня 2021 года открыто 99 735 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 17 336, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 399 депозитных счетов на сумму $824 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 17 336 депозитных счетов на сумму Br393,7 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году его размер составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года - Br23 737,5. Обратиться за назначением семейного капитала можно не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.

"На 1 июня этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 36 651 заявление. Из них на улучшение жилищных условий - 32 717 (89%), на получение образования - 1768 (5%), на получение медицинских услуг - 2166 (6%). Принято 34 568 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 7461, следом идут Минская - 5755, Гомельская - 5597, Минск - 4694, Гродненская - 4075, Могилевская - 3554. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 3432.-0-