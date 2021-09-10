По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 сентября 2021 года открыто 103 606 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 21 166, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 440 депозитных счетов на сумму $824,4 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 21 166 депозитных счетов на сумму Br484,4 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года - Br23 737,5.

"На 1 сентября этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 42 182 заявления. Из них на улучшение жилищных условий - 37 211 (88,2%), на получение образования - 2250 (5,3%), на получение медицинских услуг - 2721 (6,5%). Принято 39 801 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 8503, следом идут Минская - 6805, Гомельская область - 6383, Минск - 5666, Гродненская область - 4554, Могилевская - 4000. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 3890.-0-