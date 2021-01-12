По новой программе "Семейный капитал" почти 11,3 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 января 2021 года открыто 93 575 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 11 298, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 277 депозитных счетов на сумму $822,7 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 11 298 депозитных счетов на сумму Br254,2 млн. В новой пятилетке размер семейного капитала составляет Br22,5 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

"На начало этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 28 815 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 25 856 (89,7%), на получение образования - 1633 (5,7%), на получение медицинских услуг - 1326 заявлений (4,6%). Принято 27 342 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 6108, следом идут Минская - 4552, Гомельская - 4412, Минск - 3532, Гродненская - 3224, Могилевская - 2768. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 2746.-0-