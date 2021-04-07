По новой программе "Семейный капитал" почти 15 тыс. многодетных семей открыли депозиты

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 апреля 2021 года открыто 97 284 депозитных счета "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 14 926, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 358 депозитных счетов на сумму $823,6 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 14 926 депозитных счетов на сумму Br337 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году его размер составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года - Br23 737,5.

"На 1 апреля этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 32 911 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 29 375 (89,3%), на получение образования - 1736 (5,3%), на получение медицинских услуг - 1800 (5,5%). Принято 31 039 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 6804, следом идут Минская - 5159, Гомельская - 5050, Минск - 4074, Гродненская - 3701, Могилевская - 3182. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 3069.-0-