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11 мая 2020, 16:15

По новой программе "Семейный капитал" уже 1697 многодетных семей открыли депозитные счета

Фото из архива
Фото из архива
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего на 1 мая 2020 года для многодетных семей открыто 83 202 депозитных счета "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 1 697, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Программа семейного капитала действует с 2015 года и является долгосрочной мерой в системе государственной поддержки многодетных семей. Она доказала свою эффективность и с 1 января была продлена на новую пятилетку. С этого периода семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. Но есть нюанс, характерный для программ обеих пятилеток: обратиться за назначением семейного капитала надо в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей. Это значит, что после 1 января этого года некоторые семьи открыли депозитные счета на детей, рожденных до этой даты. И по 30 июня 2020 года еще могут поступать обращения от семей за назначением капитала по старой программе.

"Всего на 1 марта по программе 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 81 505 депозитных счетов "Семейный капитал" на сумму $815,05 млн. Напомним, размер семейного капитала по данной программе - $10 тыс., - отметили в Минтруда. - По программе 2020-2024 годов на 1 мая для многодетных семей открыто 1 697 депозитных счетов "Семейный капитал" на сумму почти Br38,2 млн".

Право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери.

"На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 13 752 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий - 12 870 (93,6%), на получение образования - 501 (3,6%), на получение медицинских услуг - 381 заявление (2,8%). Принято 12 236 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - добавили в Минтруда. Причем больше всего таких решений принято в Брестской области (2 832), далее идут Минская (2 018), Гомельская (1 942), Минск (1 626), Гродненская область (1 544), Витебская (1 174) и Могилевская (1 100).

С 2020 года расширены направления досрочного использования средств семейного капитала (независимо от времени, прошедшего с даты его назначения). До достижения ребенком 18 лет использовать деньги можно на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах; погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора; на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в госучреждениях образования; получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения (предоставление иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; некоторые стоматологические услуги). Право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала по дополнительным направлениям распространяется также на семьи, семейный капитал которым назначен по программе 2015-2019 годов.-0-

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