По новой программе "Семейный капитал" уже почти 10 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 декабря 2020 года в Беларуси для многодетных семей открыт 92 231 депозитный счет "Семейный капитал", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В том числе по программе, которая действовала в 2015-2019 годах, открыто 82 253 счета на сумму $822,5 млн. По программе новой пятилетки (2020-2024 годы) для многодетных семей открыто 9978 депозитных счетов на сумму Br224,5 млн. Семейный капитал по программе 2015-2019 годов назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го включительно.

Размер семейного капитала по новой программе составляет Br22,5 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

"На 1 декабря этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 27 172 заявления. Из них на улучшение жилищных условий - 24 495 (90%), на получение образования - 1558 (6%), медицинских услуг - 1209 (4%). Принято 25 745 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - добавили в Минтруда.

Больше всего решений о досрочном использовании принято в Брестской области - 5758. Далее следуют Минская область - 4276, Гомельская - 4129, Минск - 3347, Гродненская - 3056, Могилевская - 2623 и Витебская области - 2556.-0-