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Общество
25 февраля 2021, 16:35

По результатам контрольно-аналитических мероприятий КГК в 2020 году в госказну поступило Br155 млн

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Комитета государственного контроля подвела итоги работы за 2020 год и определила основные задачи на 2021-й, сообщили БЕЛТА в КГК.

Органами Комитета госконтроля в 2020 году проведено 487 проверок (по сравнению с 2016 годом их количество сократилось в 2,5 раза). В то же время было больше мероприятий упреждающего и профилактического характера: проведено 1093 мониторинга (в 2019 году - 1070), 129 аудитов эффективности (31), из которых 42 аудита - для контроля за выполнением в регионах мероприятий, включенных в государственные программы.

КГК подготовлены заключения об исполнении за 2019 год республиканского бюджета, 4 государственных внебюджетных фондов, а также бюджета Союзного государства. Проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам эффективного и рационального расходования бюджетных средств при строительстве различных объектов; обеспечения населения средствами индивидуальной защиты; деятельности лесохозяйственных учреждений Минлесхоза; непроизводительного выбытия крупного рогатого скота в сельхозорганизациях; функционирования ЖКХ Минска; соблюдения земельного и природоохранного законодательства и др. Госконтролеры также проверили, как реализуются инвестиционные проекты на крупных предприятиях страны.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий взыскано, восстановлено в бюджет и обращено в доход государства Br155 млн. Сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму Br312,5 млн. По результатам проверок, проведенных органами госконтроля, в правоохранительные органы направлено 1362 материала.

Департаментом финансовых расследований выявлено 436 преступлений, в том числе 174, которые относятся к категории тяжких, и 2 преступления, совершенных организованными группами.

С использованием информации Департамента финансового мониторинга правоохранительные органы в 2020 году применили меры ответственности на сумму Br55,3 млн, поступило в бюджет Br57,6 млн, выявлено 327 преступлений.

Правительству, госорганам и иным ответственным исполнителям направлено свыше 3 тыс. писем с конкретными предложениями по повышению эффективности использования государственных средств и имущества, безусловному выполнению поручений главы государства. В принятых нормативных правовых актах реализовано 70 предложений Комитета госконтроля по совершенствованию законодательства.

В прошлом году проведено 522 прямые телефонные линии и выездных приема, 160 горячих линий, на личных приемах принято почти 2 тыс. граждан, рассмотрено 7,5 тыс. письменных обращений.

"В 2021 году работа органов КГК будет направлена на комплексное изучение проблем в различных отраслях экономики с точки зрения неукоснительного соблюдения государственных интересов, обеспечения финансовой дисциплины и законности. Деятельность Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга будет сконцентрирована на выявлении и пресечении фактов неуплаты налогов, выплаты заработной платы в конвертах, противодействии коррупционным проявлениям и легализации преступных доходов, жестком пресечении деструктивной деятельности и источников ее финансирования", - заключили в контрольном ведомстве.-0-

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