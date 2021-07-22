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22 июля 2021, 14:55

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World!

Лето – последний шанс купить квартиру выгодно! Осенью – подорожание!

Новый готовый дом "Прага" в квартале "Центральная Европа" – место, где хочется жить! В самом сердце многофункционального комплекса Minsk World, в двух минутах ходьбы от станции метро и через дорогу от будущего парка! Этот район – настоящая мечта!

Продажи квартир в доме "Прага" стартуют именно сегодня. Только до 31 августа купить недвижимость в элитной новостройке можно ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ! После осеннего подорожания такой возможности уже не будет! Торопитесь!

Получить консультацию вы можете по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Также мы приглашаем вам на вечерний коктейль с 23 по 26 июля. Вы лично посмотрите район и понравившиеся квартиры в доме "Прага". Наши менеджеры встретят вас и с удовольствием ответят на все вопросы.

Покупка квартиры в таком квартале как "Центральная Европа" - лучшая инвестиция в ваше будущее. Вы можете жить здесь сами и наслаждаться комфортом высокого уровня ежедневно, а можете продать недвижимость в экономическом сердце Minsk World и получить ощутимую выгоду.

Почему этот квартал – один из лучших вариантов? Посмотрите, сколько у него преимуществ!

Транспортная доступность

В пяти минутах ходьбы строится станция метро "Аэродромная, в пешей доступности – станция "Ковальская Слобода".

Готовый дом "Прага" находится рядом с готовым домом "Варшава"
Готовый дом "Прага" находится рядом с готовым домом "Варшава"

Развитая социальная инфраструктура

Детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры будут в пешей доступности. На первом этаже дома – коммерческие помещения, так что спуститься в булочную, аптеку или парикмахерскую можно будет на лифте.

Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. С южной и юго-западной стороны, запроектирован большой парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных.

Здесь появится Деловой квартал МФЦ
Здесь появится Деловой квартал МФЦ

Торгово-развлекательный центр Mara Mall
Торгово-развлекательный центр Mara Mall

Через дорогу запроектирован шикарный парк
Через дорогу запроектирован шикарный парк

Комфорт высокого уровня

Продуманные места общего пользования, входы в подъезды с уровня земли, сквозные подъезды с двумя входами, колясочные и парковки для велосипедов – все это про дом "Прага".

Вход в подъезд - с уровня земли
Вход в подъезд - с уровня земли

Низкая плотность застройки

В квартале будет всего несколько домов, основную территорию займут зеленые насаждения, детские и спортивные площадки.

Здесь есть спортивные площадки
Здесь есть спортивные площадки

Яркие игровые площадки для счастливого детства
Яркие игровые площадки для счастливого детства

Занимайтесь спортом в свое удовольствие!
Занимайтесь спортом в свое удовольствие!

Безопасность

Квартал строится по принципу "двор без машин", поэтому все парковки вынесены на периферию. Вы сможете спокойно отпускать детей на площадку.

Стильный интерьер

В каждом доме - дизайнерское лобби и комфортные лифты OTIS. Есть место для консьержа, зона отдыха и туалетная комната с пеленальным столиком.

В каждой квартире – панорамные окна и свободные планировки. Высота потолков – 2,7 и 3 метра. Площадь квартир варьируется от 30 до 74 квадратных метров.

В стильном лобби можно встречать гостей
В стильном лобби можно встречать гостей

Здесь комфортно и красиво
Здесь комфортно и красиво

Эксклюзивные варианты квартир

На первом этаже этого яркого дома – квартиры с отдельными входами и террасами. Таким образом даже в центре активного квартала создается ощущение частного дома. Придомовую территорию вы сможете использовать по своему усмотрению.

На первых этажах – квартиры с отдельными входами
На первых этажах – квартиры с отдельными входами

Купить квартиру в готовом доме "Прага" квартала "Центральная Европа" можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – выбор на все времена!

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