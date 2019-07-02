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По зову сердца и ради будущего: Кочанова присоединилась к акции "Беларусь помнит. Помним каждого"

Общество 02.07.2019 | 22:08
Наталья Кочанова
Наталья Кочанова
Беларусь помнит Новости темы Беларусь помнит
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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова присоединилась к акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и вместе с внуками возложила цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

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Ирина Костевич подчеркнула значимость и актуальность акции: "Это важно, это наш долг и наша обязанность - помнить тех, кто обеспечил нам счастливое будущее".

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"Беларусь - это государство, которое больше других пострадало в годы Великой Отечественной войны, и мы не имеем права забывать те печальные для белорусской истории дни, когда каждый третий человек в стране погиб. Это потеря для всего нашего общества", - сказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

В эти дни у монумента особенно много цветов. Нынешним вечером к ним присоединился еще один букет красных роз - символ храбрости, уважения и восхищения. "Мне радостно, что мы живем под мирным небом. И за это безмерно благодарны всем и каждому, кто приближал победу и поднимал страну из руин после войны. Лучшая благодарность - это память. Сохранить ее, передать последующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа, - наш святой долг", - сказала Наталья Кочанова.

"Трудно передать словами значимость этого праздника. Он в душе каждого белоруса. Война затронула практически каждую семью. Старшее поколение выросло с рассказами родителей о войне, они ее пережили, - сказала Наталья Кочанова. - Мои родители живы и сегодня, они были детьми во время Великой Отечественной войны, но воспоминания об ужасах того времени с годами становятся все острее. Моя мама теперь все чаще вспоминает, как им было тяжело пятерым в самом центре оккупации под Минском. Невозможно представить чувство женщины, которая видит глаза своих голодных детей, как и чувство детей, которые были свидетелями того, как гибли их родители. Уверена, что мы, белорусы, будем помнить всегда правду о войне и не допустим никогда, чтобы такая беда повторилась".

Наталья Кочанова подчеркнула важность того, что еще живы очевидцы событий военных лет, ветераны, партизаны, труженики тыла, дети войны. "Слыша рассказы из уст очевидцев, мы совсем по-другому воспринимаем историю. Через годы новые поколения будут читать это в книгах. И важно, чтобы в них была истинная правда", - сказала она. При этом нужно продолжать передавать личные истории из уст в уста, делиться воспоминаниями старших поколений - ведь люди принимают личное ближе к сердцу. "Я рада, что сегодня со мной пришли мои внуки. Мне хочется донести до них как можно понятнее ценность мирного неба и то, кому мы должны быть за него вечно благодарны", - добавила Наталья Кочанова.

Десятилетний Дмитрий и восьмилетний Алексей знают историю своей семьи и чтят семейные традиции - отмечать 9 Мая, 3 июля как священные праздники.

Глава Администрации отметила, что акция "Беларусь помнит", по сути, проходит вот уже более 20 лет - во время шествий, возложения цветов к памятным местам. "Здорово, что теперь инициатива прийти на места захоронений и почтить память воинов принадлежит нашей молодежи - ведь это наше будущее", - добавила она.

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные церемонии возложения цветов в предпраздничные дни проходят по всей стране. К акции может присоединиться любой белорус.-0-

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