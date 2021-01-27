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27 января 2021, 16:58

Победитель конкурса "Студент года - 2020" станет известен 28 января

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса "Студент года - 2020" состоится 28 января в Минском городском дворце культуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"За звание "Студент года" в популярном студенческом шоу поборются 11 номинантов. Это лучшие студенты страны - победители областных и минского городского отборочных туров республиканского проекта, которые состоялись в форматах офлайн и онлайн с 23 октября по 13 ноября. К слову, несмотря на сложную эпидситуацию, конкурс поддержали 39 учреждений высшего образования, состоялось 45 вузовских и региональных отборочных туров. В этом году в конкурсе попробовали свои силы 234 студента, не считая представителей групп поддержки", - рассказала Юлия Зинкевич.

В частности, в финале выступит студент 3 курса исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина Владислав Макаревич. Он уверен, что стать первым в области и к тому же завоевать титул "Студент online" ему помогла поддержка друзей и близких. Конкуренцию ему составят: студент 3 курса факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета Владислав Мирончик - участник арт-группы "DVORы" и вокальной студии "Большая перемена"; студентка 4 курса факультета управления процессами перевозок Белорусского государственного университета транспорта Дарья Гелец - активная участница и организатор вузовских творческих проектов, автор научных работ; а также студентка 5 курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета Анастасия Хлюпина - волонтер отряда "Доброе сердце ГрГМУ", инструктор по первой помощи отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Гиро Кирилл, курсант 3 курса военного факультета УО "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники"
Гиро Кирилл, курсант 3 курса военного факультета УО "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники"

Кроме того, в финал прошли: студентка 3 курса факультета педагогики и психологии детства Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Елизавета Дубровская и студентка 3 курса инженерно-экономического факультета Белорусско-российского университета Арина Сафонова. Главная мечта Елизаветы - совершить прыжок с парашютом, Арина же планирует реализовать свой творческий потенциал и открыть в себе новые таланты. К финалу готовится курсант 3 курса факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Владислав Федюкович, мечтающий, как и его отец, служить на пограничной заставе; а также курсант 2 курса факультета техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС Екатерина Рудович - призер республиканских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, постоянный участник вокальных конкурсов и научно-практических конференций.

За звание лучшего из лучших также поборется студентка 2 курса факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского национального технического университета Елена Метлушко. Девушка любит творчество, играет на фортепиано, в мини-футбол и настольный теннис. В финале мы увидим студентку 2 курса Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Ксению Брыкун, за плечами которой 11 лет танцевальной школы; а также курсанта 3 курса военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Кирилла Гиро - чемпиона Вооруженных Сил Беларуси по армейскому рукопашному бою 2019-2020 годов.

"Финальная конкурсная программа включает четыре основных испытания. Она проходит в два дня офлайн. Уже сегодня на сцене Минского городского дворца культуры жюри оценило авторские молодежные проекты (конкурс защиты проектов). Здесь же во время конкурса ораторского мастерства "#ВПрофессии" участники смогли проявить свои коммуникативные компетенции, способности творчески мыслить, умение держаться на сцене, работать с аудиторией, удерживая ее интерес, и, конечно же, грамотно, с богатым словарным запасом произносить выстроенную речь по заданной теме", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Хлюпина Анастасия, студентка 5 курса лечебного факультета УО "Гродненский государственный медицинский университет"
Хлюпина Анастасия, студентка 5 курса лечебного факультета УО "Гродненский государственный медицинский университет"

По ее словам центральные события проекта развернутся во второй конкурсный день. "Наши финалисты попытаются своими яркими, эффектными выступлениями, энергетикой и харизмой оживить искусственный разум, наделить его лучшими человеческими качествами. Завтра ребятам предстоит поучаствовать в "Студенческой презентации "Будем знакомы" и "Творческом конкурсе". К слову, сегодня в 15.00 на официальных платформах БРСМ "ВКонтакте" и Telegram завершилось голосование в дополнительной номинации проекта "Студент года online", которое стартовало 22 января во время церемонии вручения Республиканской молодежной премии - 2020", - дополнила координатор проекта.

В конкурсе "Студент года" состязаются студенты дневной формы обучения учреждений высшего образования. Это молодые люди, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8,0.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий. Генеральным партнером конкурса этого года выступила отечественная туристическая компания "Славия Тур".-0-

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