Победителей биеннале молодых архитекторов "Леонардо" будут чествовать в Минске 12 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей VIII Минского международного биеннале молодых архитекторов "Леонардо-2019" будут чествовать 12 октября в Республиканском доме архитекторов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры.

Впервые будет вручена Международная премия имени Лазаря Хидекеля за инновационные и экологические решения в архитектуре. Специально на церемонию из Нью-Йорка приедет семья Хидекеля, чтобы лично вручить приз. Инициатором события в Минске выступил Центр белорусско-еврейского культурного наследия.

Лазарь Хидекель вошел в историю как первый в мире супрематический архитектор-новатор, автор первого архитектурно-экологического манифеста. Международная премия для молодых архитекторов его имени учреждена в 2013 году и вручалась в разных странах мира. Решение о том, кто получит ее в этом году, принимало международное жюри во главе с президентом Международного союза архитекторов Томасом Воньером из США.

Международный биеннале молодых архитекторов "Леонардо-2019" - одно из мероприятий фестиваля "Архитектурная осень", который стартовал 1 сентября и продлится по 30 ноября. Архитектурный фестиваль проводится в Беларуси один раз в два года. Мероприятие призвано повысить интерес общества к достижениям современной архитектуры, проводится при поддержке Министерства архитектуры и строительства, Международного союза архитекторов, Международной ассоциации союзов архитекторов, Белорусского союза дизайнеров.-0-