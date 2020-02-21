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21 февраля 2020, 13:57

Победителей фотоконкурса "Мой родны кут" наградили в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редакция "СБ. Беларусь сегодня" наградила дипломами и ценными призами победителей фотоконкурса "Мой родны кут" за 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Фотоконкурс, приуроченный к Году малой родины, проводится второй год. В первый раз на суд жюри прислали 3 тыс. снимков, во второй - 5 тыс. Тройку лучших выбрали в номинациях "Земляки" и "Моя малая родина", а также обладателя Гран-при.

Высокое качество большинства работ отметил заместитель директора издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Сергей Гордиеенко. "Не каждый из компьютеров в редакции способен был открыть все работы наших участников, такой большой объем материала получили. К тому же, снимки были высокого качества, хотя участвовали как профессионалы, так и любители. Мы не устанавливали никаких рамок. Будем использовать эти работы в качестве иллюстраций для наших изданий, а в следующем году продолжим конкурс", - подчеркнул он.

Заместитель директора издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Галина Торопецкая рассказала, что выставка фоторабот победителей конкурса прошлого года демонстрировалась в Минске, а потом была презентована в Гомеле, Мозыре, Бобруйске, Вилейке, Могилеве и в других областных и районных центрах Беларуси. "Везде снимки вызывали большой интерес. Когда посетители знакомились с экспозицией, вспоминали про свои фотоаппараты. Многие из них загорелись идеей поучаствовать в конкурсе. Это значит, что ваши работы вдохновляют других", - обратилась к победителям творческого состязания Галина Торопецкая во время награждения.

В качестве лучшей фотоработы жюри выбрало снимок "Дорогами осени" инженера Мозырского нетфтеперерабатывающего завода Сергея Шляги. Примечательно, что нынешний обладатель Гран-при в прошлом году стал лауреатом конкурса в номинации "Моя малая родина". Фотографию Сергей рассматривает как хобби, а фотоаппарат его постоянный атрибут во время прогулок и поездок, поэтому любимый жанр для снимков - пейзаж. "Осенним днем колесил на велосипеде по ландшафтному заказнику "Мозырские овраги". Резко пошел дождь, страшно промок. Но потом после ливня появилось солнце, лес заиграл красками. Решил передать увиденное на фото, получилось неплохо", - признается победитель конкурса. Ему вручили ноутбук.

Всех лауреатов обеих номинаций наградили планшетами.

Первое место в номинации "Моя малая родина" занял рабочий Гомельского жирового комбината Сергей Андриянов с работой "Млечный путь". Об истории своего снимка "После дождичка в четверг" рассказала работник узла почтовой связи Ольга Круковская из Постав, занявшая второе место в этой же номинации. "Когда я однажды осенью ждала автобус, заметила огромную лужу, в которой отражалось необычное здание и было много листвы. Идея снимка с таким пейзажем не отпускала меня полгода. Весной снова увидела аналогичную лужу и захватила с собой зеркалку. Решила передать необычное в обычном сером днем и показать это другим", - рассказывает фотолюбитель. Тройку лучших в номинации "Моя малая родина" замкнула фоторабота "Солнце клонится к горизонту" Алексея Ганчука из Жабинки.

Победителем в номинации "Земляки" стал Вадим Гомолко из Кричева со снимком "Теплой осени встреча". Второе место заняла работа "Жду в гости" Ольги Пинчуковой из Могилева. Дождливая погода вдохновила на необычный снимок "Сказки нашего лета" и минчанку Ирину Горюкину. По образованию она юрист, однако свою профессиональную деятельность связала именно с фотографией. Возможно, именно это помогло женщине стать третьей в номинации "Земляки". "Снимали один из проектов в деревне Озерцо, для которого я пригласила девушку и парня в национальных костюмах. Резко пошел дождь, ребята вымокли. Я предложила им, несмотря на погоду, выразить свои эмоции, радоваться, вести себя непринужденно. Спонтанно сделала фото, где ребята улыбаются. Получился теплый снимок, который мне очень понравился", - вспомнила Ирина. -0-

Фото Сергея Шелега

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