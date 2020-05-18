Победителей "Интернет-премии БРСМ" назовут 20 мая онлайн

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги проекта "Интернет-премия БРСМ - 2020" и имена его победителей планируется озвучить во время прямого эфира 20 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

"Интернет-премия БРСМ стала своеобразным ежегодным марафоном с определением на конкурсной основе наиболее ярких официальных и сетевых ресурсов союза молодежи. В этом году в связи с непростой эпидситуацией финальное мероприятие проекта состоится онлайн. Ведущей торжественной церемонии станет второй секретарь Гомельского городского комитета БРСМ Валерия Милованова. К слову, у Леры помимо любимой работы есть семья, дочка, а также блог в Instagram с 25 тыс. постоянных читателей. Итоги проекта подведет в прямом эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк", - рассказала Наталья Столпинская.

О трендах современного интернета расскажут гости церемонии - известный телеведущий и шоумен Евгений Перлин, а также белорусский видеоблогер одного из молодежных каналов с миллионной аудиторией и популярный МС Влад Кобяков. Они же вскроют конверты и озвучат имена победителей "Интернет-премии БРСМ" в десяти номинациях. "Торжественная церемония подведения итогов состоится 20 мая в 11.00 в режиме онлайн на официальных площадках союза молодежи в социальной сети "ВКонтакте", а также на канале brsm 2.0 видеохостинга YouTube, - отметила завцентром. - К слову, проект вызывает все больший интерес у наших территориальных организаций. В этом году количество заявок на соискание выросло вдвое и составило 150".

Победители премии получат фирменные статуэтки и дипломы. "Награды им доставят по почте. Мы предусмотрели также поощрительные дипломы и планируем отметить наши активные группы в соцсетях, которым немного не хватило до победы", - добавила Наталья Столпинская.-0-