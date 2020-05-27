Победителей интернет-проекта "Вотчына.бай" наградят в день рождения БРПО

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги второго сезона республиканского пионерского интернет-проекта "Вотчына.бай" подвели в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Всего было заявлено более 540 работ, 85 из которых выполнили все условия проекта: разработка маршрута путешествия по своей малой родине, кодировка маршрута в QR-код, съемка видео и размещение его в группе проекта в соцсети "ВКонтакте". В итоге первое место у команды "Скрепка" средней школы №39 Гродно, на втором месте разместилась команда "Маем рацыю" Кольчунской средней школы Ошмянского района, на третьем - команда "Вселенная 118" средней школы №118 Минска. Лучшей по количеству лайков и просмотров стала команда "Пламя" средней школы №8 Слонима. Помимо этого, членами жюри определен специальный приз для команды "ПиШко" Плисской средней школы имени В.А.Микулича", - рассказала Александра Гончарова.

Победители и призеры будут награждены подарками и дипломами от организаторов во время празднования Дня Белорусской республиканской пионерской организации в сентябре в НДЦ "Зубренок". "Самое важное, что проект "Вотчына.бай" позволил ребятам познакомиться и изучить самые удаленные уголки малой родины, изучить историю родного края, достопримечательности, памятники, биографии известных белорусов и страницы истории Великой Отечественной войны", - отметила председатель ЦС БРПО.

Интернет-проект "Вотчына.бай" стартовал в 2018 году и приурочен к Году малой родины.-0-