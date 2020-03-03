Победителей конкурса "100 идей для Беларуси" наградили в Минске

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" состоялась сегодня в конференц-центре отеля "Мариотт" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Общество, экономика и социальная сфера" победителями стали проекты "Аудиокнига "Спадчына" авторского коллектива учащихся 10-го класса гимназии №1 Борисова Анны Акуленко и Павла Иванова, а также "Информационный портал "Пляцоўка бай" студента 3-го курса факультета физики и информационных технологий Ильи Головача и ассистента кафедры общей физики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Алексея Зайцева.

В номинации "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов" отмечены проект "Экологическая карта" учащихся 10-го класса средней школы №2 Кировска Алины Потяговой и Елизаветы Пяловой, проект ReBottle инженера-проектировщика УП "Минскпроект" Михаила Приборца, научного работника научно-исследовательской лаборатории "Материалы и элементы электронной и сверхпроводниковой техники" БГУИР Михаила Буневича и специалиста по информационной работе ООО "Новые технологии" Натальи Бондарь.

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