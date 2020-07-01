Победителей конкурса БРСМ "Сэлфі & фота з вышыванкай" наградят 2 июля в Минске

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей пятого сезона фотоконкурса БРСМ "Сэлфі & фота з вышыванкай" наградят 2 июля во время республиканского молодежного праздника "Дзень вышыванкi" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Подведены итоги конкурса "Сэлфі & фота з вышыванкай". Он состоялся в пятый раз по инициативе нашей молодежной организации в преддверии Дня Независимости. Фотоконкурс стартовал 2 июня в двух основных категориях: "селфи-фото" и "традиционное фото". Категория "селфи" проходила в соцсети Instagram с обязательным указанием при размещении фото хештегов #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки и упоминанием официального аккаунта БРСМ. На победу претендовали 2,7 тыс. снимков в семи номинациях, определенных условиями конкурса", - рассказала Наталья Столпинская.

Победителями конкурса стали: в номинации "Вышыванка ў іншых краінах" - семья Августовых из Шклова Могилевской области, в номинации "Мая сям'я ў вышыванцы" - семья Омельянюк из Бреста, в номинации "Моладзь у вышыванцы" - Анна Сидорович из Иваново Брестской области.

В номинации "Фота малыша ў вышыванцы" - Екатерина Копцова из Могилева, в номинации "Фота закаханых у вышыванцы" - Виолетта Гусева из Витебска, в номинации "Селфи-фото" - Дробушевич Артем и Луцевич Анастасия из агрогородка Лесная Барановичского района Брестской области.

В День молодежи в официальной группе БРСМ "ВКонтакте" стартовало зрительское голосование за дополнительную номинацию "Онлайн". По итогам зрительского голосования в этой номинации победила Ольга Фурман из Гродно.

Фотоконкурс "Сэлфі & фота з вышыванкай" - составная часть проекта БРСМ "Беларусь - крыніца натхнення". Он нацелен на изучение и сохранение национальных традиций, популяризацию культурного наследия белорусского народа, создание сегментов патриотической тематики с элементами национального орнамента в культурном интернет-пространстве. Организатором проекта выступает БРСМ при поддержке Министерства образования.-0-

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