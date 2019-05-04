Победителей конкурса короткометражных лент "Мой фильм о войне" назвали в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги патриотического конкурса короткометражных лент "Победители" в рамках проекта "Мой фильм о войне" подвели сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на конкурс было заявлено более 100 работ как работающей молодежи, так и студентов и школьников. Они сами были режиссерами, постановщиками, операторами. Лучших определила экспертная комиссия, в состав которой вошли представители ветеранской организации, члены союза молодежи.

Бесспорным лидером стала работа студентки Белорусского государственного университета им. М.Танка. Она подготовила картину, посвященную детям войны - малолетним узникам концлагерей. Второе место заняли сразу две работы: учащиеся Академии МВД представили реконструкцию боя в своей короткометражке "В марте 42-го: лесная схватка", а специалист Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Екатерина Долженок презентовала фильм "Мы помним!" о воспоминаниях ветерана. Оба диплома третьей степени достались учащимся Академии МВД. Одна команда в короткометражке "Победители - традициям не изменяя" рассказала о Победе через призму побед современных белорусских спортсменов, деятелей культуры и искусства. Вторая команда поведала историю военного журналиста в картине "Неизвестное лицо войны".

Как отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич, тема войны была подана через истории родственников, личные воспоминания участников. "В Минске традиционно проводится конкурс фильмов на тему Победы в Великой Отечественной войне. В этом году каждый постарался передать в работе свои чувства, рассказать, что он думает. Некоторые из участников общались с очевидцами родными прабабушками и прадедушками. Это создало атмосферу душевности, доброты и гордости за наших ветеранов, за страну. Наша главная задача - с помощью таких проектов сохранять память о Великой Победе", - сказал он.

Работы активистов БРСМ доступны для просмотра в официальных группах организации в социальных сетях. Антология фильмов будет записана на DVD-носители. Диски будут переданы в том числе в архив музея истории ВОВ.

Проект "Мой фильм о войне" реализуется с 2014 года. Первые два сезона молодежь Минска снимала интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. В мае 2016 года были презентованы "Песни мирных лет" в формате музыкальных клипов, в 2017-м активисты представили экранизации стихотворений "Живые стихи о войне". В прошлом году организаторы предложили молодежи подготовить работы на тему "Мы помним!". Тема 2019 года - "Победители", в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Конкурс "Мой фильм о войне" стал важной составляющей патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы".-0-

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