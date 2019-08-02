Победителей конкурса МЧС для журналистов наградили в Минске

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла в Университете гражданской защиты МЧС. Подарки победителям вручил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Глава спасательного ведомства поблагодарил журналистов за работу и отметил важность оперативного информирования СМИ о деятельности министерства. Он также подчеркнул важность формирования у людей правильного отношения к безопасности. "Одна из проблем - это беспечность. Чем больше информации - лучше результат, и когда человек понимает ее и оценивает, старается не повторять ошибок, то ему будет спокойнее и безопаснее жить", - сказал министр.

Владимир Ващенко награждает Павла Горбача

Победа в номинации "За оперативность и объективность" присуждена корреспондентскому пункту БЕЛТА по Гомельской области и корреспонденту агентства Павлу Горбачу.

Наталья Филипповская ("7 Дней") и Владимир Ващенко

В номинации "Лучший проект" победителями признаны "Жизнь без опасности" газеты 7 Дней и "Жывіце ў бяспецы" газеты "Звязда". Первое место среди авторов разделили Светлана Федорова из "Островецкой правды" и Татьяна Янкова - корреспондент журнала "Служба спасения".

Владимир Ващенко