Победителей конкурса МЧС для журналистов наградили в Минске

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемония прошла в Университете гражданской защиты МЧС. Подарки победителям вручил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.
Глава спасательного ведомства поблагодарил журналистов за работу и отметил важность оперативного информирования СМИ о деятельности министерства. Он также подчеркнул важность формирования у людей правильного отношения к безопасности. "Одна из проблем - это беспечность. Чем больше информации - лучше результат, и когда человек понимает ее и оценивает, старается не повторять ошибок, то ему будет спокойнее и безопаснее жить", - сказал министр.
Победа в номинации "За оперативность и объективность" присуждена корреспондентскому пункту БЕЛТА по Гомельской области и корреспонденту агентства Павлу Горбачу.
В номинации "Лучший проект" победителями признаны "Жизнь без опасности" газеты
В номинации "Пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" лучшей признана заведующая отделом криминальных новостей телеканала
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