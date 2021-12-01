Победителей конкурса на лучшую идею по предупреждению преступлений и коррупции наградят в НАН

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси 3 декабря наградят победителей конкурса на лучшую идею (научную работу, средство наглядной агитации) в области предупреждения преступлений и коррупции с вручением дипломов I, II, III степени и сертификатов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН. Лучшими стали 25 участников и авторских коллективов. Среди победителей конкурса - представители УО "Академия МВД Республики Беларусь", БГУ, Академии управления при Президенте, Могилевского института МВД, Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры и других организаций. Конкурс был объявлен в начале февраля 2021 года. Его задачи - усиление роли науки в обеспечении законности и правопорядка, развитие научных основ противодействия преступлениям и коррупции. Соревнование проводилось по двум номинациям: "Лучшая публикация" и "Лучшее средство наглядной агитации". В первой номинации выделялись такие категории, как лучшая монография, диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, лучший учебник или учебное пособие, лучшая научная статья, научная публикация, научно-популярная статья. Во второй номинации две категории: лучший видеоролик и лучший плакат. Институт экономики НАН Беларуси принимал и систематизировал конкурсные материалы. По количеству работ самой многочисленной стала номинация "Лучший плакат", в которой было представлено 154 работы. В номинации "Лучший видеоролик" насчитывается 43 работы. В номинации "Лучшая научная работа" представлено 30 работ (18 научных статей, 5 учебников и учебных пособий (в том числе сценарно-методическое пособие), 6 монографий и 1 диссертация на соискателя ученой степени кандидата юридических наук). Большое количество конкурсных работ поступило от учреждений дошкольного образования, учреждений среднего и среднего специального, а также профессионально-технического образования. Работы сотрудников данных организаций преимущественно представлены в номинациях "Лучший плакат" и "Лучший видеоролик". Организаторы конкурса - Национальная академия наук Беларуси, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство образования.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!