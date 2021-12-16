Победителей конкурса "Познай Беларусь" назовут в Минске 17 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей XIX Республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь" состоится 17 декабря в столице, в культурно-спортивном комплексе "Чижовка-Арена", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В 2021 году на конкурс поступило более 1,3 тыс. заявок, что является самым значительным показателем за все время его проведения.

Победители будут отмечены в номинациях "Экскурсовод года", "Туристическая компания года", "Средство размещения года" (подноминации - "Объект размещения высокой ценовой категории и/или категории "4-5 звезд", "Объект размещения средней и низкой ценовой категории и/или категории "3 звезды" включительно", "Загородный комплекс года"), "Санаторий года", "Агроэкоусадьба года" (подноминации - "Агротуристический кластер", "Этнокультура", "Инновационный подход"), "Материал года" (подноминации - "Интернет-СМИ", "Печатные СМИ (региональные, республиканские)", "Теле- и радио-СМИ (региональные, республиканские)", "Блог о туризме"), "Музей года" (подноминации - "Республиканские и областные (включая минские городские)", "Районные/городские", "Частные музейные инициативы", "Объект экологического туризма года", "Объект промышленного туризма года", "Виртуальный проект года" (мобильные приложения, виртуальные туры, сайты), "Лучшее мероприятие событийного туризма", "Мой родны кут" (подноминации - "Литературное произведение", "Живопись", "Фотография"), "Я познаю Беларусь".

Организовали конкурс Департамент по туризму Министерства спорта и туризма и Национальное агентство по туризму.-0-