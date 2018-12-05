Победителей конкурса "Волонтер года - Доброе сердце" назвали в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе сердце" назвали сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения в торговом центре "Столица".

Конкурс "Волонтер года - Доброе сердце - 2018" проходил в три этапа (районный, областной, республиканский) и объединил сотни добровольцев по всей стране. Только в республиканском туре состоялась защита более 50 конкурсных работ и волонтерских презентаций.

Финальный этап конкурса собрал в Минске сто лучших волонтеров БРСМ из всех регионов Беларуси. Уже стало традицией подводить итоги деятельности за год волонтерского движения "Доброе сердце" именно 5 декабря, в Международный день волонтера. В частности, выбраны лучшие волонтерские отряды среди учащейся, студенческой и работающей молодежи. Заслуженные награды получили молодые люди, победившие в номинациях "Личный вклад", "Лучший волонтерский проект", "Лучшая группа в социальной сети". Новинка этого года - номинация "Лучшая обучающая программа". Назван также "Лучший территориальный комитет ОО "БРСМ" по реализации республиканских благотворительных акций "Чудеса на Рождество", "В школу с Добрым сердцем", "Мы выбираем помощь пожилым людям", "Восстановление святынь Беларуси", "День защиты детей с БРСМ", благотворительного марафона "Все краски жизни для тебя", молодежного фестиваля-выставки "Пасхальный кулич".

Так, в номинации "Личный вклад среди учащейся молодежи" лучшим стал член волонтерского отряда "Служба хорошего настроения" первичной организации БРСМ Колодищанской средней школы Минской области, ученик 11-го класса Роман Новиков. В номинации "Личный вклад среди студенческой молодежи" - командир волонтерского отряда "Счастье в подарок" первичной организации БРСМ Могилевского государственного университета продовольствия, студентка 3-го курса экономического факультета Анна Васюнина. В номинации "Личный вклад среди работающей молодежи" - руководитель волонтерского отряда "Рука в руке" первичной организации БРСМ Жемчужненской СШ Барановичского района, педагог-организатор Ольга Жихарко.

В номинации "Лучший волонтерский отряд среди учащейся молодежи" победил волонтерский отряд "Млечный путь" первичной организации БРСМ СШ №22 Гомеля, руководитель отряда - педагог-организатор Янина Горбачевская. В номинации "Лучший волонтерский отряд среди студенческой молодежи" отмечен волонтерский отряд "Оптимист" первичной организации БРСМ Оршанского колледжа УО "Витебский государственный университет имени П.М.Машерова", руководитель отряда - педагог-организатор Елена Шавеко. В номинации "Лучший волонтерский отряд среди работающей молодежи" - волонтерский отряд "Седьмое небо" первичной организации БРСМ Гомельского завода литья и нормалей, руководитель отряда - электрогазосварщик Иван Дусенок.

В номинации "Лучшая обучающая программа для волонтеров" лидером стала социальная программа "Школа добра", автор - заведующая отделом социокультурной деятельности Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи Вероника Рожкова.

В номинации "Лучшая группа в социальной сети" отмечена группа Гомельского областного комитета БРСМ "Волонтеры Гомельщины | Доброе сердце".

"Замечательно, что волонтерское движение БРСМ "Доброе сердце" стремительно развивается. Кроме социального, трудового (экологического) волонтерства, набирает обороты также событийное (спортивное). Наши волонтеры, в частности, работали на детском "Евровидении-2018". Они также хотят быть сопричастными к организации и проведению II Европейских игр 2019 года в Минске. Приятно, что в Беларуси такая небезразличная молодежь", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Оно объединяет 37,5 тыс. юношей и девушек по всей стране. Молодые люди реализуют социальные проекты, выполняют ответственную миссию помощников на широкомасштабных спортивных и культурно-массовых мероприятиях в Беларуси: оказывают помощь спортсменам, делегациям, официальным лицам, работают со зрителями. БРСМ имеет аккредитацию официального партнера в Европейской волонтерской службе (ЕВС) до 2020 года в рамках программы Европейского союза Erasmus+.

Координацию деятельности добровольческого движения осуществляет волонтерский ресурсный центр, созданный в 2015 году при ЦК БРСМ. Для мотивации молодежи к волонтерской деятельности и учета заслуг волонтеров в их дальнейшей учебной и трудовой деятельности БРСМ с 2016 года реализует проект "Личная волонтерская книжка". Уже выдано около 11,7 тыс. таких книжек.-0-