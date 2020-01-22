Победителей международной пионерской акции "На спорте" наградят 25 января в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей международной пионерской акции по роуп-скиппингу (прыжкам через скакалку. - Прим. БЕЛТА) "На спорте" наградят 25 января в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Белорусская республиканская пионерская организация и Российское движение школьников подписали соглашение о сотрудничестве в мае прошлого года. Международная пионерская акция по роуп-скиппингу - это первый совместный проект, который мы реализовали", - рассказала Александра Гончарова. Акция проводилась с 19 по 21 ноября в школах Беларуси и России. Цель проекта - вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений двух стран в систематические занятия физической культурой и спортом, укрепление здоровья подрастающего поколения. Акцию поддержали более 70 тыс. детей. Ее участниками в Беларуси стали более 200 школ.

"При подведении итогов жюри определило 10 команд из двух стран, которые показали самые лучшие результаты в роуп-скиппинге. В их числе средняя школа №325 Санкт-Петербурга, средняя школа №15 им.М.В.Гордеева города Орел, Барсуковский детский сад - базовая школа Климовичского района деревни Барсуки, средняя школа №213 Санкт-Петербурга, средняя школа поселка Омсукчан, средняя школа им.В.А.Закруткина станицы Кочетовской, гимназия №47 города Кургана, Некрасовская школа-интернат, Кревский ясли-сад - средняя школа, средняя школа №67 Пензы", - отметила председатель ЦС БРПО.

Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами, а также ценными призами от Белорусской республиканской пионерской организации. Торжественное награждение школ-победителей от Беларуси состоится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.-0-