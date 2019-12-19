Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам среди школьников наградят в Минске 21 декабря

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей первой Межрегиональной многопрофильной олимпиады среди учащихся 6-11 классов учреждений общего среднего образования по математике, информатике и физике назовут 21 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в Парке высоких технологий.

Дипломы и ценные подарки получат 60 мальчишек и девчонок. Наградой для призеров станут электронные планшеты.

Всего в олимпиаде приняли участие более 3 тыс. человек. Интеллектуальное состязание является важным шагом для выявления, подготовки и профориентации будущих талантливых программистов, инженеров, конструкторов, которые в дальнейшем поспособствуют развитию новых и высоких технологий в республике.

В ПВТ отметили, что подобные мероприятия планируется проводить ежегодно. Кроме того, будет организована серия экскурсий для учащихся в офисы компаний, входящих в ассоциацию "Инновационное приборостроение", где ребята ближе познакомятся с их деятельностью.

Организаторами олимпиады выступают Институт повышения квалификации и переподготовки в области технологий информатизации и управления БГУ, факультет прикладной математики и информатики БГУ, научно-исследовательский и учебно-методический центр преподавателей и учащихся "ЮНИ-центр-XXI" БГУ, а также образовательный интернет-портал "ЯКласс". Партнерами стали Парк высоких технологий и ассоциация "Инновационное приборостроение".

Мероприятие направлено на улучшение качества подготовки школьников в сфере программирования и точных наук, внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс средней школы и стимулирование учащихся к получению перспективных и востребованных на рынке труда профессий в сфере высоких технологий.-0-