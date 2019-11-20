Победителей национального этапа конкурса антикоррупционной рекламы наградили в Генпрокуратуре

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генпрокуратуре сегодня наградили победителей и призеров национального этапа Международного молодежного конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции!", сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

В номинациях "Лучший плакат" и "Лучший видеоролик" победителей и финалистов определила национальная конкурсная комиссия. Кроме представителей Генпрокуратуры, министерств внутренних дел, образования, информации, антимонопольного регулирования и торговли в нее вошли также профессионалы в области графического дизайна, живописи и кинематографии.

Работы оценивались по таким критериям, как соответствие заявленной тематике, аргументированность и глубина раскрытия содержания, креативность, новизна идеи и качество исполнения, точность и доходчивость языка и стиля изложения, соответствие требованиям правил проведения.

В номинации "Лучший плакат" победила студентка Светлогорского государственного индустриального колледжа Марина Крот. Второе место занял учащийся 9-го класса Боровлянской средней школы (Минский район) Артем Секижинский. Третье место - у студентки Витебского государственного технологического университета Елизаветы Павловской.

Марина Крот

Артем Секижинский

Елизавета Павловская

Первое место за "Лучший видеоролик" присуждено Кристине Дубатовке, автору и ведущей криминальной телевизионной программы "Сирена", ведущей информационных программ радио "Зефир ФМ". Второе место занял творческий коллектив факультета милиции Академии МВД в составе Вячеслава Бачинского, Никиты Демьянова, Егора Ластовского, Дениса Онисковца, Олега Гуштына. Третье место у коллектива авторов - учащихся 8-го класса средней школы №5 Сморгони в составе Никиты Яськевича, Маргариты Дудко, Евгения Южика, Романа Августиновича.

Кристина Дубатовка

В своем выступлении генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк отметил важность вовлечения молодежи в создание социальной антикоррупционной рекламы, ее помощь в этом деле. "Мы убеждены, что таким образом формируется практика взаимодействия молодых людей с органами государственной власти в борьбе с коррупцией, - сказал он. - В своих работах участники конкурса показали современные механизмы противодействия ей на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. Надеюсь, этот проект получит дальнейшее развитие и привлечет повышенное внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения. А это уже позволит нам выработать нетерпимое отношение к ее проявлениям, даст возможность работать на опережение".

Работы, занявшие первое место в национальном отборе, прошли в финал, где жюри международного конкурса выберет победителей и призеров в каждой номинации. Торжественная церемония их награждения состоится 9 декабря в Москве и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

Финалисты конкурса также получили призы от Министерства образования, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел.

Конкурс проводится в рамках работы Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В текущем году его география расширена - заявлены также и представители государств - участников БРИКС.

На официальном сайте конкурса за четыре месяца размещено более 22 тыс. работ из Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и ЮАР. Из Беларуси поступило около 140 видеороликов и более 700 плакатов, выполненных в различных жанрах, стилях и техниках. Среди участников - молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (учащиеся, студенты, работники СМИ и учреждений образования).

Организатором выступила Генеральная прокуратура России, одним из соорганизаторов - Генеральная прокуратура Беларуси.-0-

Фото Генпрокуратуры