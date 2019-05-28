Победителей первого этапа конкурса ДОСААФ для СМИ наградили в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги первого этапа творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов патриотического воспитания и деятельности ДОСААФ подвели в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Оперативные новости о ДОСААФ" победило информационное агентство БЕЛТА. Лучшим в номинации "Тесное и плодотворное сотрудничество с ДОСААФ" стал творческий коллектив редакции газеты "Во славу Родины". За серию телерепортажей о деятельности организации награжден телеканал ОНТ, а радиостанция "Столица" признана лучшей в номинации "Авторский взгляд".

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман отметил, что объединение является неотъемлемой частью системы национальной безопасности Беларуси и принимает активное участие в патриотическом воспитании граждан страны. "За 2018 год ДОСААФ провел около 2 тыс. мероприятий патриотической направленности. В них приняли активное участие свыше 300 тыс. человек. Также ДОСААФ является единственной структурой в государстве, которая отвечает за состояние и развитие авиационных и технических видов спорта. В 2018 году мы провели около 200 чемпионатов, первенств, республиканских и областных чемпионатов. Спортсмены общества участвовали в 31 чемпионате, где завоевали 109 золотых, 58 серебряных и 44 бронзовых медалей, - рассказал Иван Дырман. - Интересных информационных поводов для освещения в СМИ у нас всегда предостаточно: количество теле- и радиосюжетов, публикаций в печатных СМИ и интернет-изданиях за прошлый год составило свыше 770. А самым медийным мероприятием стал 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту, который прошел на базе Минского клуба ДОСААФ". Руководитель выразил признательность журналистам за информационную поддержку и пожелал творческих успехов.

После церемонии награждения участники конкурса осмотрели экспозицию народного музея Республиканского дома ДОСААФ и оставили записи в Книге почетных посетителей.

Творческий конкурс проводится в рамках республиканской патриотической акции "Сердцем прикоснись к подвигу!", посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне.-0-